https://ria.ru/20230707/tigryata-1882873350.html

Трехмесячных тигрят и львят из Чечни не дали вывезти в зоопарк в Казахстане

Трехмесячных тигрят и львят из Чечни не дали вывезти в зоопарк в Казахстане - РИА Новости, 07.07.2023

Трехмесячных тигрят и львят из Чечни не дали вывезти в зоопарк в Казахстане

Трехмесячных тигрят и львят не дали незаконно вывезти в частный зоопарк в Казахстане, сообщается в телеграм-канале ФТС России. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T18:33

2023-07-07T18:33

2023-07-07T18:33

происшествия

казахстан

федеральная таможенная служба (фтс россии)

россия

астраханская область

авто

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Трехмесячных тигрят и львят не дали незаконно вывезти в частный зоопарк в Казахстане, сообщается в телеграм-канале ФТС России. "Трехмесячных тигрят и львят не дали незаконно вывезти в Казахстан таможенники. Четверых детенышей заметили при проверке легкового авто в пункте пропуска Караузек Астраханской области. Водитель авто, 60-летний мужчина, пытался вывезти их в пластиковых переносках на заднем сиденье авто", - говорится в сообщении. Отмечается, что разрешительных документов у него не было, мужчина купил зверей в Чечне и планировал продать в казахстанский частный зоопарк. "Животных изъяли и передадут на временное содержание в комфортные условия. По факту контрабанды решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230703/seno-1881946066.html

казахстан

россия

астраханская область

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происшествия, казахстан, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия, астраханская область, авто