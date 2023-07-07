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Константинопольский патриарх дал должность лишенному сана священнику РПЦ - РИА Новости, 07.07.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:33 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/svyaschennik-1882766646.html
Константинопольский патриарх дал должность лишенному сана священнику РПЦ
Константинопольский патриарх дал должность лишенному сана священнику РПЦ - РИА Новости, 07.07.2023
Константинопольский патриарх дал должность лишенному сана священнику РПЦ
Константинопольский патриарх Варфоломей дал назначение священнику Иоанну Ковалю, ранее лишенному сана Русской православной церковью за самовольное изменение... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:33
2023-07-07T12:33
религия
справки
украина
вахтанг кипшидзе
андрей кураев
константинопольский патриархат
православная церковь украины (пцу)
русская православная церковь
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей дал назначение священнику Иоанну Ковалю, ранее лишенному сана Русской православной церковью за самовольное изменение текста молитвы, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза православных журналистов (СПЖ), со ссылкой на лишенного сана протодиакона Андрея Кураева. "Отец Иван в домике! Очень рад за него. На фото о. Иоанн Коваль получает назначение от Вселенского патриарха", - приводят в СПЖ слова Кураева. В публикации есть фотография, на которой бывший клирик РПЦ Коваль стоит в камилавке (головном уборе), принятом в Константинопольской церкви. Ранее церковный суд столицы постановил лишить священного сана клирика храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерея Иоанна Коваля за самовольное изменение текста молитвы О Святой Руси. Ряд СМИ сообщали, что священник запрещен в служении якобы из-за того, что заменил слово "победа" на слово "мир" в молитве, которая читается во всех храмах ежедневно и в которой просят Господа о победе Святой Руси и о Божией помощи ее людям. Позже зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе пояснил, что Коваль был отстранен от служб за изменение текста молитвы как такового, а не непосредственно за замену слова "победа" на слово "мир". Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за создания на Украине "Православной церкви Украины" (ПЦУ) из раскольнических структур. Большинство православных поместных церквей не признали ПЦУ. Русская православная церковь в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками. После признания Константинополем ПЦУ, украинские власти и раскольники начали кампанию против УПЦ – крупнейшую церковь в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, в стране началась информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022-23 годах украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: проводятся аресты представителей духовенства, храмы УПЦ отбирают или закрывают, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
https://ria.ru/20230707/rpts-1882705966.html
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882717384.html
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справки, украина, вахтанг кипшидзе, андрей кураев, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу), русская православная церковь
Религия, Справки, Украина, Вахтанг Кипшидзе, Андрей Кураев, Константинопольский патриархат, Православная церковь Украины (ПЦУ), Русская православная церковь
Константинопольский патриарх дал должность лишенному сана священнику РПЦ

Кураев: патриарх Варфоломей дал должность лишенному сана священнику Иоанну Ковалю

© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей дал назначение священнику Иоанну Ковалю, ранее лишенному сана Русской православной церковью за самовольное изменение текста молитвы, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза православных журналистов (СПЖ), со ссылкой на лишенного сана протодиакона Андрея Кураева.
"Отец Иван в домике! Очень рад за него. На фото о. Иоанн Коваль получает назначение от Вселенского патриарха", - приводят в СПЖ слова Кураева. В публикации есть фотография, на которой бывший клирик РПЦ Коваль стоит в камилавке (головном уборе), принятом в Константинопольской церкви.
Верующие в кафедральном соборе - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
В РПЦ заявили о непризнании "восстановленных" Константинополем экс-клириков
Вчера, 04:08
Ранее церковный суд столицы постановил лишить священного сана клирика храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерея Иоанна Коваля за самовольное изменение текста молитвы О Святой Руси. Ряд СМИ сообщали, что священник запрещен в служении якобы из-за того, что заменил слово "победа" на слово "мир" в молитве, которая читается во всех храмах ежедневно и в которой просят Господа о победе Святой Руси и о Божией помощи ее людям. Позже зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе пояснил, что Коваль был отстранен от служб за изменение текста молитвы как такового, а не непосредственно за замену слова "победа" на слово "мир".
Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за создания на Украине "Православной церкви Украины" (ПЦУ) из раскольнических структур. Большинство православных поместных церквей не признали ПЦУ. Русская православная церковь в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
После признания Константинополем ПЦУ, украинские власти и раскольники начали кампанию против УПЦ – крупнейшую церковь в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, в стране началась информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022-23 годах украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: проводятся аресты представителей духовенства, храмы УПЦ отбирают или закрывают, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
Комиссия минкультуры Украины сегодня утром приехала в Киево-Печерскую лавру в сопровождении полиции
В УПЦ заявили, что епископы чувствуют угрозу жизни
Вчера, 09:06
 
РелигияСправкиУкраинаВахтанг КипшидзеАндрей КураевКонстантинопольский патриархатПравославная церковь Украины (ПЦУ)Русская православная церковь
 
 
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