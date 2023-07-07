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В Софии разъяренный священник бросился наперерез кортежу Зеленского

В Софии разъяренный священник бросился наперерез кортежу Зеленского - РИА Новости, 07.07.2023

В Софии разъяренный священник бросился наперерез кортежу Зеленского

Болгарский священник "предал анафеме" кортеж Владимира Зеленского во время его приезда в Софию, сообщило интернет-издание OKDiario. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T04:46

2023-07-07T04:46

2023-07-07T04:57

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Болгарский священник "предал анафеме" кортеж Владимира Зеленского во время его приезда в Софию, сообщило интернет-издание OKDiario."Православный священник пытался предать анафеме президента Украины Владимира Зеленского, когда тот прибыл в Софию на встречу с премьер-министром Болгарии", — говорится в материале.На опубликованных изданием кадрах видно, как человек в рясе и с крестом в руках выбежал на обочину дороги, по которой проезжал кортеж. "Анафема, Зеленский, фашистская Украина, сатанистские западники!" — выкрикнул он.На место сразу же прибыли сотрудники полиции, которые схватили священника и оттащили подальше от проезжей части.Как ранее отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Зеленский прибыл в Болгарию, чтобы втянуть ее в конфликт с Россией.

https://ria.ru/20230707/pozitsiya-1882703438.html

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в мире, софия (город), россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков