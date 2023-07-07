https://ria.ru/20230707/svyaschennik-1882706706.html
В Софии разъяренный священник бросился наперерез кортежу Зеленского
В Софии разъяренный священник бросился наперерез кортежу Зеленского - РИА Новости, 07.07.2023
В Софии разъяренный священник бросился наперерез кортежу Зеленского
Болгарский священник "предал анафеме" кортеж Владимира Зеленского во время его приезда в Софию, сообщило интернет-издание OKDiario. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T04:46
2023-07-07T04:46
2023-07-07T04:57
в мире
софия (город)
россия
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882706580_0:28:368:235_1920x0_80_0_0_15cb0fa51b34e782caaac54919f108b6.png
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Болгарский священник "предал анафеме" кортеж Владимира Зеленского во время его приезда в Софию, сообщило интернет-издание OKDiario."Православный священник пытался предать анафеме президента Украины Владимира Зеленского, когда тот прибыл в Софию на встречу с премьер-министром Болгарии", — говорится в материале.На опубликованных изданием кадрах видно, как человек в рясе и с крестом в руках выбежал на обочину дороги, по которой проезжал кортеж. "Анафема, Зеленский, фашистская Украина, сатанистские западники!" — выкрикнул он.На место сразу же прибыли сотрудники полиции, которые схватили священника и оттащили подальше от проезжей части.Как ранее отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Зеленский прибыл в Болгарию, чтобы втянуть ее в конфликт с Россией.
https://ria.ru/20230707/pozitsiya-1882703438.html
софия (город)
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882706580_11:0:359:261_1920x0_80_0_0_16e37503de71ed42010ff68e0f10b1b7.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, софия (город), россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, София (город), Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
В Софии разъяренный священник бросился наперерез кортежу Зеленского
OKDiario: православный священник встретил проклятиями кортеж Зеленского в Софии