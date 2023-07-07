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В Софии разъяренный священник бросился наперерез кортежу Зеленского - РИА Новости, 07.07.2023
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04:46 07.07.2023 (обновлено: 04:57 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/svyaschennik-1882706706.html
В Софии разъяренный священник бросился наперерез кортежу Зеленского
В Софии разъяренный священник бросился наперерез кортежу Зеленского - РИА Новости, 07.07.2023
В Софии разъяренный священник бросился наперерез кортежу Зеленского
Болгарский священник "предал анафеме" кортеж Владимира Зеленского во время его приезда в Софию, сообщило интернет-издание OKDiario. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T04:46
2023-07-07T04:57
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украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Болгарский священник "предал анафеме" кортеж Владимира Зеленского во время его приезда в Софию, сообщило интернет-издание OKDiario."Православный священник пытался предать анафеме президента Украины Владимира Зеленского, когда тот прибыл в Софию на встречу с премьер-министром Болгарии", — говорится в материале.На опубликованных изданием кадрах видно, как человек в рясе и с крестом в руках выбежал на обочину дороги, по которой проезжал кортеж. "Анафема, Зеленский, фашистская Украина, сатанистские западники!" — выкрикнул он.На место сразу же прибыли сотрудники полиции, которые схватили священника и оттащили подальше от проезжей части.Как ранее отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Зеленский прибыл в Болгарию, чтобы втянуть ее в конфликт с Россией.
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в мире, софия (город), россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, София (город), Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
В Софии разъяренный священник бросился наперерез кортежу Зеленского

OKDiario: православный священник встретил проклятиями кортеж Зеленского в Софии

© Фото : OKDiarioСкрин видео инцидента с болгарским священником
Скрин видео инцидента с болгарским священником - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Фото : OKDiario
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Болгарский священник "предал анафеме" кортеж Владимира Зеленского во время его приезда в Софию, сообщило интернет-издание OKDiario.
"Православный священник пытался предать анафеме президента Украины Владимира Зеленского, когда тот прибыл в Софию на встречу с премьер-министром Болгарии", — говорится в материале.
На опубликованных изданием кадрах видно, как человек в рясе и с крестом в руках выбежал на обочину дороги, по которой проезжал кортеж. "Анафема, Зеленский, фашистская Украина, сатанистские западники!" — выкрикнул он.
На место сразу же прибыли сотрудники полиции, которые схватили священника и оттащили подальше от проезжей части.
Как ранее отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Зеленский прибыл в Болгарию, чтобы втянуть ее в конфликт с Россией.
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В миреСофия (город)РоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
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