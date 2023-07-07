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Ростовская область направила бойцам СВО партию медикаментов и продуктов - РИА Новости, 07.07.2023
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Ростовская область
 
16:02 07.07.2023 (обновлено: 17:10 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/svo-1882829673.html
Ростовская область направила бойцам СВО партию медикаментов и продуктов
Ростовская область направила бойцам СВО партию медикаментов и продуктов - РИА Новости, 07.07.2023
Ростовская область направила бойцам СВО партию медикаментов и продуктов
Ростовская область направила бойцам, находящимся в зоне спецоперации на территории ДНР, партию помощи из медикаментов, продуктов и одежды, сообщило... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T16:02
2023-07-07T17:10
ростовская область
донецкая народная республика
ростовская область
сво
спецоперация
спецоперация на востоке украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл — РИА Новости. Ростовская область направила бойцам, находящимся в зоне спецоперации на территории ДНР, партию помощи из медикаментов, продуктов и одежды, сообщило правительство региона. "Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев передал очередную партию помощи в Донецкую Народную Республику для одного из военных подразделений, в котором, в том числе, служат и наши земляки", - говорится в сообщении. В составе груза весом более 3 тонн продукты питания, одежда и медикаменты. Большая часть переданного имущества приобретена за счет средств Ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, часть средств собрали неравнодушные граждане и организации. "Руководство подразделения отметило, что для них очень важна поддержка донского правительства и жителей региона. Добавлю, что эту работу мы проводим с самого начала спецоперации. Все грузы формируются на основании реальных потребностей бойцов", - приводятся в сообщении слова Корнеева.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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ростовская область, донецкая народная республика, сво, спецоперация, спецоперация на востоке украины
Ростовская область, Донецкая Народная Республика, Ростовская область , СВО, Спецоперация, Спецоперация на востоке Украины
Ростовская область направила бойцам СВО партию медикаментов и продуктов

Ростовская область направила бойцам СВО партию медикаментов, продуктов и одежды

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие с пакетами
Военнослужащие с пакетами - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл — РИА Новости. Ростовская область направила бойцам, находящимся в зоне спецоперации на территории ДНР, партию помощи из медикаментов, продуктов и одежды, сообщило правительство региона.
"Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев передал очередную партию помощи в Донецкую Народную Республику для одного из военных подразделений, в котором, в том числе, служат и наши земляки", - говорится в сообщении.
В составе груза весом более 3 тонн продукты питания, одежда и медикаменты. Большая часть переданного имущества приобретена за счет средств Ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, часть средств собрали неравнодушные граждане и организации.
"Руководство подразделения отметило, что для них очень важна поддержка донского правительства и жителей региона. Добавлю, что эту работу мы проводим с самого начала спецоперации. Все грузы формируются на основании реальных потребностей бойцов", - приводятся в сообщении слова Корнеева.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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