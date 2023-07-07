https://ria.ru/20230707/sud-1882769409.html

Суд в Москве продлил арест двум украинским летчикам-диверсантам

Суд в Москве продлил арест двум украинским летчикам-диверсантам - РИА Новости, 07.07.2023

Суд в Москве продлил арест двум украинским летчикам-диверсантам

Лефортовский суд Москвы продлил арест пилотам украинской военной разведки, которые планировали диверсии в России, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T12:42

2023-07-07T12:42

2023-07-07T12:42

происшествия

москва

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил арест пилотам украинской военной разведки, которые планировали диверсии в России, сообщили РИА Новости в суде. Видео с двумя пилотами Александром Морозовым и Дмитрием Шиманским ФСБ обнародовала в начале июня. На видео они рассказывают, что вылетали в Россию для организации диверсий, повреждения объектов ТЭК. Один из них говорит, что руководство украинской разведки обсуждало вопрос возможности создания и переброски "грязной" ядерной бомбы для радиоактивных заражений. "Суд удовлетворил ходатайства следователя о продлении Морозову А.Г. и Шиманскому Д.Л. срока содержания под стражей", - сообщили в суде. По данным суда, им вменяются три статьи УК РФ - незаконное перемещение оружия и боеприпасов, диверсия и незаконное пересечение границы. Обвиняемых этапировали в Москву в СИЗО "Лефортово" для следственных действий.

https://ria.ru/20230704/leopardy-1882051925.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва