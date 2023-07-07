Суд в Москве продлил арест двум украинским летчикам-диверсантам
Лефортовский суд Москвы продлил арест двум украинским летчикам-диверсантам
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВывеска на здании Лефортовского районного суда Москвы
Вывеска на здании Лефортовского районного суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил арест пилотам украинской военной разведки, которые планировали диверсии в России, сообщили РИА Новости в суде.
Видео с двумя пилотами Александром Морозовым и Дмитрием Шиманским ФСБ обнародовала в начале июня. На видео они рассказывают, что вылетали в Россию для организации диверсий, повреждения объектов ТЭК. Один из них говорит, что руководство украинской разведки обсуждало вопрос возможности создания и переброски "грязной" ядерной бомбы для радиоактивных заражений.
"Суд удовлетворил ходатайства следователя о продлении Морозову А.Г. и Шиманскому Д.Л. срока содержания под стражей", - сообщили в суде.
По данным суда, им вменяются три статьи УК РФ - незаконное перемещение оружия и боеприпасов, диверсия и незаконное пересечение границы. Обвиняемых этапировали в Москву в СИЗО "Лефортово" для следственных действий.