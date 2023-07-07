https://ria.ru/20230707/strakh-1882804044.html

СМИ: Россия установила "барьер", который напугал бойцов ВСУ

СМИ: Россия установила "барьер", который напугал бойцов ВСУ - РИА Новости, 07.07.2023

СМИ: Россия установила "барьер", который напугал бойцов ВСУ

Бойцы вооруженных сил Украины боятся, что не смогут пробить сильно укрепленные оборонительные линии российской армии в ходе контрнаступления, пишет британское... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T14:36

2023-07-07T14:36

2023-07-07T14:39

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бойцы вооруженных сил Украины боятся, что не смогут пробить сильно укрепленные оборонительные линии российской армии в ходе контрнаступления, пишет британское издание Daily Express."Украинские солдаты и наблюдатели начали открыто сомневаться в вероятности военного прорыва, учитывая растущие потери в ходе контрнаступления ВСУ", — говорится в материале.Как указал автор статьи, украинцы уже не верят в успех своего наступления из-за невозможности пробить "непроходимый барьер" российской армии, а также в победу на поле боя. Они считают, что без дополнительной поддержки Запада их может ожидать поражение.Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что украинское военное командование признало, что ВСУ уже нечем наступать на укрепленные российские позиции.

https://ria.ru/20230707/unichtozhenie-1882787042.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, киев