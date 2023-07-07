https://ria.ru/20230707/stimulirovanie-1882879234.html
ВТБ предложил меры по стимулированию инвестиций в технологические проекты
ВТБ предложил меры по стимулированию инвестиций в технологические проекты - РИА Новости, 07.07.2023
ВТБ предложил меры по стимулированию инвестиций в технологические проекты
Регуляторные и финансовые льготы для проектов, направленных на укрепление технологического суверенитета страны, должны быть существенно выше, так как по ним... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T18:58
2023-07-07T18:58
2023-07-07T18:58
втб
экономика
технологии
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Регуляторные и финансовые льготы для проектов, направленных на укрепление технологического суверенитета страны, должны быть существенно выше, так как по ним выше риски и дольше срок реализации, заявил руководитель Блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук, выступая на сессии Финансового конгресса ЦБ "Стимулирующее банковское регулирование - социальное и экономическое развитие на переднем плане". По его словам, которые приводит пресс-служба ВТБ, если банк участвует в капитале проекта без стимулирующих мер со стороны регулятора, это дает более значительную нагрузку на капитал и высокий уровень "риск-веса". Соответственно, у банка большие ожидания по доходности, то есть проекты, в которые банк вкладывает не только долговое финансирование, но и капитал точно должны быть окупаемыми по доходности. Важно разрабатывать меры для стимулирования проектов, где с одной стороны требуется акционерный капитал, а с другой стороны эффект и прогнозируемость возврата инвестиций гораздо ниже, отметил Сергейчук. "Мы хотим добиться появления российских технологий, появления у нас в стране того, что мы раньше покупали на Западе, а сейчас на Востоке. Есть проекты, которые завязаны на построение чего-то более фундаментального, эффект от которых будет через десять лет. Поэтому важно рассмотреть меры, которые позволят простимулировать регуляторно и финансово акционерное желание предпринимателей в это вкладываться", - пояснил банкир. Обсуждая роль банков и государства, Сергейчук отметил, что важна среда, которая будет порождать инновационные технологические проекты и люди, которые будут их реализовывать. "В свою очередь, мы, как финансовые институты, поможем правильно структурировать такие проекты, подобрать баланс акционерного и долгового капитала и предложить нашим клиентам весь доступный инструментарий для стимулирования и для финансирования. Задача государства – это среда", - сказал он. По словам Сергейчука, если говорить о регулировании и мерах поддержки в широком смысле, нельзя не упомянуть сферы образования и подготовки кадры. "Это те области, которые требуют постоянной поддержки и стимулов, и для нашей страны сейчас особенно актуален этот вопрос. Например, это меры поддержки по импорту квалифицированных кадров, развитию образования, по привлечению профессоров высокого уровня, обеспечение научных центров, университетов и лабораторий современным оборудованием", - заключил он.
https://ria.ru/20230706/vtb-1882608211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, экономика, технологии
ВТБ, Экономика, Технологии
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Регуляторные и финансовые льготы для проектов, направленных на укрепление технологического суверенитета страны, должны быть существенно выше, так как по ним выше риски и дольше срок реализации, заявил руководитель Блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук, выступая на сессии Финансового конгресса ЦБ "Стимулирующее банковское регулирование - социальное и экономическое развитие на переднем плане".
По его словам, которые приводит пресс-служба ВТБ
, если банк участвует в капитале проекта без стимулирующих мер со стороны регулятора, это дает более значительную нагрузку на капитал и высокий уровень "риск-веса". Соответственно, у банка большие ожидания по доходности, то есть проекты, в которые банк вкладывает не только долговое финансирование, но и капитал точно должны быть окупаемыми по доходности. Важно разрабатывать меры для стимулирования проектов, где с одной стороны требуется акционерный капитал, а с другой стороны эффект и прогнозируемость возврата инвестиций гораздо ниже, отметил Сергейчук.
«
"Мы хотим добиться появления российских технологий, появления у нас в стране того, что мы раньше покупали на Западе, а сейчас на Востоке. Есть проекты, которые завязаны на построение чего-то более фундаментального, эффект от которых будет через десять лет. Поэтому важно рассмотреть меры, которые позволят простимулировать регуляторно и финансово акционерное желание предпринимателей в это вкладываться", - пояснил банкир.
Обсуждая роль банков и государства, Сергейчук отметил, что важна среда, которая будет порождать инновационные технологические проекты и люди, которые будут их реализовывать. "В свою очередь, мы, как финансовые институты, поможем правильно структурировать такие проекты, подобрать баланс акционерного и долгового капитала и предложить нашим клиентам весь доступный инструментарий для стимулирования и для финансирования. Задача государства – это среда", - сказал он.
По словам Сергейчука, если говорить о регулировании и мерах поддержки в широком смысле, нельзя не упомянуть сферы образования и подготовки кадры. "Это те области, которые требуют постоянной поддержки и стимулов, и для нашей страны сейчас особенно актуален этот вопрос. Например, это меры поддержки по импорту квалифицированных кадров, развитию образования, по привлечению профессоров высокого уровня, обеспечение научных центров, университетов и лабораторий современным оборудованием", - заключил он.
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