https://ria.ru/20230707/ssha-1882720157.html

Большинство американцев не чувствуют финансовой безопасности, показал опрос

Большинство американцев не чувствуют финансовой безопасности, показал опрос - РИА Новости, 07.07.2023

Большинство американцев не чувствуют финансовой безопасности, показал опрос

Большинство опрошенных американцев (72%) не чувствуют себя в финансовой безопасности, при этом значительная часть жителей США обвиняет в этом инфляцию и общее... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T09:24

2023-07-07T09:24

2023-07-07T09:24

в мире

сша

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Большинство опрошенных американцев (72%) не чувствуют себя в финансовой безопасности, при этом значительная часть жителей США обвиняет в этом инфляцию и общее состояние экономики, к такому выводу пришли исследователи из американской финансовой компании Bankrate по итогам проведенного опроса. В ходе опроса 72% респондентов ответили, что не считают себя полностью финансово обеспеченными. Среди них 26% думают, что не будут обеспечены никогда. Лишь 28% опрошенных заявляют о том, что чувствуют себя в финансовой безопасности. Среди причин такой ситуации 63% американцев заявляют, что инфляция лишает их уверенности в отношении финансов, 48% обвиняют экономическую среду в США, а 41% видит проблему в недостатке пенсионных накоплений. Опрошенные американцы заявили, что для достижения финансовой безопасности им необходимо зарабатывать около 233 тысяч долларов США в год, а чтобы чувствовать себя богатым - около 483 тысяч долларов США в год. Опрос проводился с 5 по 7 июня 2023 года. В нем приняли участие 2521 граждан США. Данные о статистической погрешности не приводятся.

https://ria.ru/20230707/kitay-1882626017.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша