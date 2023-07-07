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Большинство американцев не чувствуют финансовой безопасности, показал опрос - РИА Новости, 07.07.2023
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09:24 07.07.2023
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Большинство американцев не чувствуют финансовой безопасности, показал опрос
Большинство американцев не чувствуют финансовой безопасности, показал опрос - РИА Новости, 07.07.2023
Большинство американцев не чувствуют финансовой безопасности, показал опрос
Большинство опрошенных американцев (72%) не чувствуют себя в финансовой безопасности, при этом значительная часть жителей США обвиняет в этом инфляцию и общее... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T09:24
2023-07-07T09:24
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Большинство опрошенных американцев (72%) не чувствуют себя в финансовой безопасности, при этом значительная часть жителей США обвиняет в этом инфляцию и общее состояние экономики, к такому выводу пришли исследователи из американской финансовой компании Bankrate по итогам проведенного опроса. В ходе опроса 72% респондентов ответили, что не считают себя полностью финансово обеспеченными. Среди них 26% думают, что не будут обеспечены никогда. Лишь 28% опрошенных заявляют о том, что чувствуют себя в финансовой безопасности. Среди причин такой ситуации 63% американцев заявляют, что инфляция лишает их уверенности в отношении финансов, 48% обвиняют экономическую среду в США, а 41% видит проблему в недостатке пенсионных накоплений. Опрошенные американцы заявили, что для достижения финансовой безопасности им необходимо зарабатывать около 233 тысяч долларов США в год, а чтобы чувствовать себя богатым - около 483 тысяч долларов США в год. Опрос проводился с 5 по 7 июня 2023 года. В нем приняли участие 2521 граждан США. Данные о статистической погрешности не приводятся.
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В мире, США
Большинство американцев не чувствуют финансовой безопасности, показал опрос

Опрос Bankrate: 72 процента американцев не чувствуют себя в финансовой безопасности

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкПрохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США
Прохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Прохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Большинство опрошенных американцев (72%) не чувствуют себя в финансовой безопасности, при этом значительная часть жителей США обвиняет в этом инфляцию и общее состояние экономики, к такому выводу пришли исследователи из американской финансовой компании Bankrate по итогам проведенного опроса.
В ходе опроса 72% респондентов ответили, что не считают себя полностью финансово обеспеченными. Среди них 26% думают, что не будут обеспечены никогда. Лишь 28% опрошенных заявляют о том, что чувствуют себя в финансовой безопасности.
Среди причин такой ситуации 63% американцев заявляют, что инфляция лишает их уверенности в отношении финансов, 48% обвиняют экономическую среду в США, а 41% видит проблему в недостатке пенсионных накоплений.
Опрошенные американцы заявили, что для достижения финансовой безопасности им необходимо зарабатывать около 233 тысяч долларов США в год, а чтобы чувствовать себя богатым - около 483 тысяч долларов США в год.
Опрос проводился с 5 по 7 июня 2023 года. В нем приняли участие 2521 граждан США. Данные о статистической погрешности не приводятся.
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