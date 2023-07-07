https://ria.ru/20230707/sryv-1882792608.html

Рогов: Киев пытается сорвать уборочную кампанию в Запорожской области

Рогов: Киев пытается сорвать уборочную кампанию в Запорожской области - РИА Новости, 07.07.2023

Рогов: Киев пытается сорвать уборочную кампанию в Запорожской области

Киевские власти пытаются путем обстрелов сорвать уборочную кампанию в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T14:01

2023-07-07T14:01

2023-07-07T14:01

запорожская область

владимир рогов

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Киевские власти пытаются путем обстрелов сорвать уборочную кампанию в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Накануне сообщалось, что в регионе из-за украинского из-за обстрела сгорело поле с пшеницей, речь идет о 94 гектарах. "Киевский режим пытается сорвать уборочную кампанию в Запорожской области, намерено обстреливая и поджигая поля с пшеницей", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, удары наносятся по элеваторам и зернохранилищам. "Это четко согласованные варварские действия, направленные на стремление как можно больше нанести вреда жителям Запорожской области", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230613/zerno-1877884925.html

запорожская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, владимир рогов, украина