https://ria.ru/20230707/sryv-1882792608.html
Рогов: Киев пытается сорвать уборочную кампанию в Запорожской области
Рогов: Киев пытается сорвать уборочную кампанию в Запорожской области - РИА Новости, 07.07.2023
Рогов: Киев пытается сорвать уборочную кампанию в Запорожской области
Киевские власти пытаются путем обстрелов сорвать уборочную кампанию в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:01
2023-07-07T14:01
2023-07-07T14:01
запорожская область
владимир рогов
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Киевские власти пытаются путем обстрелов сорвать уборочную кампанию в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Накануне сообщалось, что в регионе из-за украинского из-за обстрела сгорело поле с пшеницей, речь идет о 94 гектарах. "Киевский режим пытается сорвать уборочную кампанию в Запорожской области, намерено обстреливая и поджигая поля с пшеницей", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, удары наносятся по элеваторам и зернохранилищам. "Это четко согласованные варварские действия, направленные на стремление как можно больше нанести вреда жителям Запорожской области", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, владимир рогов, украина
Запорожская область, Владимир Рогов, Украина
Рогов: Киев пытается сорвать уборочную кампанию в Запорожской области
Рогов: Киев путем обстрелов пытается сорвать уборочную кампанию в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Киевские власти пытаются путем обстрелов сорвать уборочную кампанию в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Накануне сообщалось, что в регионе из-за украинского из-за обстрела сгорело поле с пшеницей, речь идет о 94 гектарах.
"Киевский режим пытается сорвать уборочную кампанию в Запорожской области, намерено обстреливая и поджигая поля с пшеницей", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, удары наносятся по элеваторам и зернохранилищам. "Это четко согласованные варварские действия, направленные на стремление как можно больше нанести вреда жителям Запорожской области", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России
находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье
, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь
.
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