https://ria.ru/20230707/spetsoperatsiya-1882908169.html

Спецоперация, 7 июля: Украина получит кассетные боеприпасы

Спецоперация, 7 июля: Украина получит кассетные боеприпасы - РИА Новости, 07.07.2023

Спецоперация, 7 июля: Украина получит кассетные боеприпасы

Украинские войска за сутки на Южнодонецком и Запорожском направлениях потеряли более 200 солдат, две БМП, два броневика и артиллерийские орудия, в том числе... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T23:15

2023-07-07T23:15

2023-07-07T23:15

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

нато

владимир рогов

владимир сальдо

снг

одкб

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки на Южнодонецком и Запорожском направлениях потеряли более 200 солдат, две БМП, два броневика и артиллерийские орудия, в том числе британскую самоходную установку AF-90, сообщили в пятницу в Минобороны России. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российская армия пошла в контратаку в районе села Пятихатки Запорожской области.Перспектив для переговоров нетПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил журналистам, что Россия никогда не закрывала дверь по переговорам на Украине, но перспектив сейчас для этого не усматривается. Он добавил, что политико-дипломатическое урегулирование по Украине сейчас недоступно из-за отрицания этой возможности киевским режимом, который курируют США. Кассетные боеприпасыСША передадут Украине кассетные боеприпасы, объявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.Представитель администрации признал, что применение таких снарядов на территории республики несет риски для гражданского населения. Кассетные снаряды при взрыве выбрасывают боеприпасы меньшего размера (суббоеприпасы), часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Из-за этого использование такого оружия угрожает гражданскому населению даже после их непосредственного применения. Неразорвавшиеся бомбы становятся минами, которые могут убивать или калечить мирных жителей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230706/tsru-1882560747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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