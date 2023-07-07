https://ria.ru/20230707/sovfed-1882835789.html

В Совфеде предложили обязать госорганы укреплять традиционные ценности

В Совфеде предложили обязать госорганы укреплять традиционные ценности - РИА Новости, 07.07.2023

В Совфеде предложили обязать госорганы укреплять традиционные ценности

Необходимо закрепить за одним из госорганов ведение государственной политики в сфере укрепления традиционных ценностей, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T16:23

2023-07-07T16:23

2023-07-07T16:23

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константин косачев

совет федерации рф

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Необходимо закрепить за одним из госорганов ведение государственной политики в сфере укрепления традиционных ценностей, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Для обеспечения эффективной реализации госполитики по сохранению и укреплению традиционных ценностей необходимо создание организационно-правовых механизмов межведомственной координации деятельности по защите этих ценностей. Предлагаю закрепить за одним из государственных органов полномочия по координации такой деятельности", - сказал сенатор в ходе заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации на тему "Актуальные вопросы сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в новой геополитической обстановке". Косачев отметил, что в России в целом "сформирована нормативная основа защиты и укрепления традиционных ценностей", но это не отменяет необходимость дальнейшего совершенствования законодательства в таких областях, как культура, образование, воспитание, деятельность средств массовой информации. "Сегодня в ряде стран Европы и в США идейной доминантой становятся подходы, основанные на размывании традиционных институтов, включая семью, брак, школу, религию. В своей внешней политике эти государства активно навязывают другим странам деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным духовно-нравственным ценностям большинства народов мира. Мы постоянно слышим о запрете христианских символов и закрытии храмов, об "отмене" выдающихся деятелей прошлого и сносе памятников им, о насаждении и поощрении всевозможных извращений", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20230623/obrazovanie-1880088534.html

https://ria.ru/20230403/tsennosti-1862604339.html

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, европа, сша, константин косачев, совет федерации рф, общество