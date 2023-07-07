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В Совфеде предложили обязать госорганы укреплять традиционные ценности - РИА Новости, 07.07.2023
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16:23 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/sovfed-1882835789.html
В Совфеде предложили обязать госорганы укреплять традиционные ценности
В Совфеде предложили обязать госорганы укреплять традиционные ценности - РИА Новости, 07.07.2023
В Совфеде предложили обязать госорганы укреплять традиционные ценности
Необходимо закрепить за одним из госорганов ведение государственной политики в сфере укрепления традиционных ценностей, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T16:23
2023-07-07T16:23
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константин косачев
совет федерации рф
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Необходимо закрепить за одним из госорганов ведение государственной политики в сфере укрепления традиционных ценностей, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Для обеспечения эффективной реализации госполитики по сохранению и укреплению традиционных ценностей необходимо создание организационно-правовых механизмов межведомственной координации деятельности по защите этих ценностей. Предлагаю закрепить за одним из государственных органов полномочия по координации такой деятельности", - сказал сенатор в ходе заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации на тему "Актуальные вопросы сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в новой геополитической обстановке". Косачев отметил, что в России в целом "сформирована нормативная основа защиты и укрепления традиционных ценностей", но это не отменяет необходимость дальнейшего совершенствования законодательства в таких областях, как культура, образование, воспитание, деятельность средств массовой информации. "Сегодня в ряде стран Европы и в США идейной доминантой становятся подходы, основанные на размывании традиционных институтов, включая семью, брак, школу, религию. В своей внешней политике эти государства активно навязывают другим странам деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным духовно-нравственным ценностям большинства народов мира. Мы постоянно слышим о запрете христианских символов и закрытии храмов, об "отмене" выдающихся деятелей прошлого и сносе памятников им, о насаждении и поощрении всевозможных извращений", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20230623/obrazovanie-1880088534.html
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россия, европа, сша, константин косачев, совет федерации рф, общество
Россия, Европа, США, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Общество
В Совфеде предложили обязать госорганы укреплять традиционные ценности

В Совфеде предложили создать механизм по укреплению традиционных ценностей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Необходимо закрепить за одним из госорганов ведение государственной политики в сфере укрепления традиционных ценностей, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Для обеспечения эффективной реализации госполитики по сохранению и укреплению традиционных ценностей необходимо создание организационно-правовых механизмов межведомственной координации деятельности по защите этих ценностей. Предлагаю закрепить за одним из государственных органов полномочия по координации такой деятельности", - сказал сенатор в ходе заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации на тему "Актуальные вопросы сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в новой геополитической обстановке".
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Косачев отметил, что в России в целом "сформирована нормативная основа защиты и укрепления традиционных ценностей", но это не отменяет необходимость дальнейшего совершенствования законодательства в таких областях, как культура, образование, воспитание, деятельность средств массовой информации.
"Сегодня в ряде стран Европы и в США идейной доминантой становятся подходы, основанные на размывании традиционных институтов, включая семью, брак, школу, религию. В своей внешней политике эти государства активно навязывают другим странам деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным духовно-нравственным ценностям большинства народов мира. Мы постоянно слышим о запрете христианских символов и закрытии храмов, об "отмене" выдающихся деятелей прошлого и сносе памятников им, о насаждении и поощрении всевозможных извращений", - добавил парламентарий.
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