В Совфеде предложили обязать госорганы укреплять традиционные ценности
В Совфеде предложили создать механизм по укреплению традиционных ценностей
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Необходимо закрепить за одним из госорганов ведение государственной политики в сфере укрепления традиционных ценностей, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Для обеспечения эффективной реализации госполитики по сохранению и укреплению традиционных ценностей необходимо создание организационно-правовых механизмов межведомственной координации деятельности по защите этих ценностей. Предлагаю закрепить за одним из государственных органов полномочия по координации такой деятельности", - сказал сенатор в ходе заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации на тему "Актуальные вопросы сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в новой геополитической обстановке".
Косачев отметил, что в России в целом "сформирована нормативная основа защиты и укрепления традиционных ценностей", но это не отменяет необходимость дальнейшего совершенствования законодательства в таких областях, как культура, образование, воспитание, деятельность средств массовой информации.
"Сегодня в ряде стран Европы и в США идейной доминантой становятся подходы, основанные на размывании традиционных институтов, включая семью, брак, школу, религию. В своей внешней политике эти государства активно навязывают другим странам деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным духовно-нравственным ценностям большинства народов мира. Мы постоянно слышим о запрете христианских символов и закрытии храмов, об "отмене" выдающихся деятелей прошлого и сносе памятников им, о насаждении и поощрении всевозможных извращений", - добавил парламентарий.