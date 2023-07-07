https://ria.ru/20230707/sollers-1882829799.html
Массовое производство пикапов "Соллерс" начнется в сентябре
Массовое производство пикапов "Соллерс" начнется в сентябре - РИА Новости, 07.07.2023
Массовое производство пикапов "Соллерс" начнется в сентябре
Пикапы, которые будут выпускать на заводе "Соллерс" во Владивостоке для продажи под брендом компании, представят в сентябре, тогда же начнется массовое... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T16:02
2023-07-07T16:02
2023-07-07T16:02
экономика
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владивосток
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соллерс
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Пикапы, которые будут выпускать на заводе "Соллерс" во Владивостоке для продажи под брендом компании, представят в сентябре, тогда же начнется массовое производство, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Соллерс" В пятницу в пресс-службе агентству сообщили, что завод во Владивостоке возобновит работу 17 июля и будет выпускать новые пикапы, которые планируется продавать под брендом "Соллерс" в России. "Серийное производство и официальная презентация новых моделей пикапов состоится в начале сентября", - сказали в пресс-службе. В прошлом на совместном предприятии Mazda и "Соллерс" во Владивостоке выпускались автомобили Mazda CX-9, Mazda CX-5 и Mazda 6. Работа завода была приостановлена в 2022 году. В ноябре замгендиректора "Соллерс" Зоя Каика рассказала, что компания планирует начать на заводе во Владивостоке выпуск кроссоверов среднего ценового сегмента под брендом новых партнеров. В конце 2022 года "Соллерс" выкупил долю своих японских партнеров в предприятии.
https://ria.ru/20221126/sollers-1834440700.html
https://ria.ru/20220907/sollers-1815000455.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, авто, владивосток, россия, соллерс
Экономика, Авто, Владивосток, Россия, Соллерс
Массовое производство пикапов "Соллерс" начнется в сентябре
Презентация пикапов "Соллерс" состоится в сентябре, тогда же начнут массовое производство
ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Пикапы, которые будут выпускать на заводе "Соллерс" во Владивостоке для продажи под брендом компании, представят в сентябре, тогда же начнется массовое производство, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Соллерс"
В пятницу в пресс-службе агентству сообщили, что завод во Владивостоке возобновит работу 17 июля и будет выпускать новые пикапы, которые планируется продавать под брендом "Соллерс" в России
.
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"Серийное производство и официальная презентация новых моделей пикапов состоится в начале сентября", - сказали в пресс-службе.
В прошлом на совместном предприятии Mazda и "Соллерс" во Владивостоке выпускались автомобили Mazda CX-9, Mazda CX-5 и Mazda 6. Работа завода была приостановлена в 2022 году. В ноябре замгендиректора "Соллерс" Зоя Каика рассказала, что компания планирует начать на заводе во Владивостоке выпуск кроссоверов среднего ценового сегмента под брендом новых партнеров. В конце 2022 года "Соллерс" выкупил долю своих японских партнеров в предприятии.
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