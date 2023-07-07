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СМИ: многие демократы в США возмущены передачей Украине кассетных снарядов - РИА Новости, 07.07.2023
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23:40 07.07.2023 (обновлено: 23:58 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/snaryady-1882910976.html
СМИ: многие демократы в США возмущены передачей Украине кассетных снарядов
СМИ: многие демократы в США возмущены передачей Украине кассетных снарядов - РИА Новости, 07.07.2023
СМИ: многие демократы в США возмущены передачей Украине кассетных снарядов
Многие представители Демократической партии США возмущены решением передать Украине кассетные боеприпасы, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T23:40
2023-07-07T23:58
в мире
украина
сергей лавров
нато
пентагон
игорь конашенков
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Многие представители Демократической партии США возмущены решением передать Украине кассетные боеприпасы, сообщает газета New York Times. Ранее Пентагон и госдепартамент сообщили, что США подготовили для Украины новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов, куда войдут кассетные боеприпасы для артиллерийских орудий и десятки единиц бронетехники. "Решение президента (США Джо) Байдена отправить кассетные боеприпасы на Украину возмутило большую часть демократов", - говорится в сообщении издания. Как отмечает газета, демократы обвиняют администрацию президента США в "принятии лицемерного решения, ставящего под угрозу" авторитет страны. "Я считаю, что победа Украины - это важная победа для демократий во всем мире, но эта победа не может быть достигнута за счет наших американских ценностей и, следовательно, самой демократии. Кассетные боеприпасы являются беспорядочными, и я категорически против предоставления этого оружия Украине", - заявила конгрессвуман Крисси Хулахан, заявление опубликовано на её официальном сайте. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. Украина, по данным российских военных и официальных лиц, уже использовала кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности, Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882910218.html
https://ria.ru/20230707/pentagon-1882904548.html
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в мире, украина, сергей лавров, нато, пентагон, игорь конашенков, сша, россия, дмитрий песков
В мире, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Пентагон, Игорь Конашенков, США, Россия, Дмитрий Песков
СМИ: многие демократы в США возмущены передачей Украине кассетных снарядов

New York Times: многие демократы США возмущены решением передать Украине кассетные снаряды

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкЛюди на одной из улиц в Нью-Йорке
Люди на одной из улиц в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Люди на одной из улиц в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Многие представители Демократической партии США возмущены решением передать Украине кассетные боеприпасы, сообщает газета New York Times.
Ранее Пентагон и госдепартамент сообщили, что США подготовили для Украины новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов, куда войдут кассетные боеприпасы для артиллерийских орудий и десятки единиц бронетехники.
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"Решение президента (США Джо) Байдена отправить кассетные боеприпасы на Украину возмутило большую часть демократов", - говорится в сообщении издания.
Как отмечает газета, демократы обвиняют администрацию президента США в "принятии лицемерного решения, ставящего под угрозу" авторитет страны.
"Я считаю, что победа Украины - это важная победа для демократий во всем мире, но эта победа не может быть достигнута за счет наших американских ценностей и, следовательно, самой демократии. Кассетные боеприпасы являются беспорядочными, и я категорически против предоставления этого оружия Украине", - заявила конгрессвуман Крисси Хулахан, заявление опубликовано на её официальном сайте.
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Вчера, 22:20
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. Украина, по данным российских военных и официальных лиц, уже использовала кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности, Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреУкраинаСергей ЛавровНАТОПентагонИгорь КонашенковСШАРоссияДмитрий Песков
 
 
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