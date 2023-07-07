https://ria.ru/20230707/snaryady-1882880824.html

Госдеп рассказал о возможной передаче США кассетных снарядов Украине

Госдеп рассказал о возможной передаче США кассетных снарядов Украине - РИА Новости, 07.07.2023

Госдеп рассказал о возможной передаче США кассетных снарядов Украине

Украина гарантирует "ответственное использование" кассетных боеприпасов, запрашивая их у США, но сообщить о возможной передаче этих вооружений пока нечего,... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T19:11

2023-07-07T19:11

2023-07-07T19:18

специальная военная операция на украине

сша

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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Украина гарантирует "ответственное использование" кассетных боеприпасов, запрашивая их у США, но сообщить о возможной передаче этих вооружений пока нечего, заявила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут."Мы продолжаем тесно сотрудничать с Украиной, которая запросила эти виды вооружений и дала гарантии, что они будут использоваться ответственно. Но на данном этапе, мне нечего сообщить по вопросу о передаче", - сказала Слоут в ходе телефонного брифинга.Ранее в Пентагоне заявили, что вопрос о поставках США кассетных боеприпасов Киеву по-прежнему на рассмотрении. По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, Белый дом может в пятницу объявить о передаче Украине "тысяч" кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи на сумму около 800 миллионов долларов.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882799763.html

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сша, киев, государственный департамент сша, украина, россия, сергей лавров, нато, пентагон