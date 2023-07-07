Франция отреагировала на возможную передачу США кассетных снарядов Украине
МИД Франции отнесся к возможной передаче США кассетных боеприпасов Украине с пониманием
© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 июл – РИА Новости. Франция "с пониманием" относится к возможной передаче Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву, заявила в пятницу официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр.
"Мы понимаем посредничество, к которому Соединенные Штаты пришли в своём желании оказать помощь Украине в ведении ею законной обороны", - сказала она на брифинге.
При этом Лежандр заявила, что сама Франция, будучи страной, подписавшей Конвенцию по кассетным боеприпасам, не собирается производить или использовать их.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
В четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс подтвердил, что администрация США активно обсуждает вопрос поставки Украине кассетных боеприпасов, но уточнил, что новостей по этому поводу пока нет. При этом, по информации агентства Ассошиэйтед Пресс, Белый дом может в пятницу объявить о передаче Украине "тысяч" кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи на сумму около 800 миллионов долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".