https://ria.ru/20230707/sistema-1882805253.html

Швейцария и Австрия присоединились к системе ПВО European Sky Shield

Швейцария и Австрия присоединились к системе ПВО European Sky Shield - РИА Новости, 07.07.2023

Швейцария и Австрия присоединились к системе ПВО European Sky Shield

Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что она и ее австрийская коллега Клаудиа Таннер в пятницу в Берне подписали документ о намерении стран... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T14:44

2023-07-07T14:44

2023-07-07T14:44

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ЦЮРИХ, 7 июл - РИА Новости. Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что она и ее австрийская коллега Клаудиа Таннер в пятницу в Берне подписали документ о намерении стран присоединиться к европейской системе противовоздушной обороны European Sky Shields (ESSI). Ранее Таннер, а также министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыли в Берн для участия в трехсторонней встрече. После церемонии подписания документа глава швейцарского минобороны на пресс-конференции пояснила, что как нейтральные государства Швейцария и Австрия дополнили соглашение оговорками. "В дополнительной декларации мы вместе с Австрией закрепили за собой право на нейтралитет и однозначно исключили любое участие в международных военных конфликтах или вовлечение в них", - сказала Амхерд на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube-канале швейцарского правительства. Позднее информацию о решении Швейцарии и Австрии присоединиться к ESSI подтвердило министерство обороны Германии. "Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве в области военно-технических исследований и технологий. Объединение знаний, в частности по инфракрасным и радиолокационным ложным целям будет полезным для общего потенциала и снижения затрат", - говорится на странице минобороны ФРГ в Twitter. Инициатива "Европейский Небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года и в настоящее время объединяет 17 стран, включая членов НАТО Великобританию, Словакию, Латвию, Венгрию, Болгарию, Бельгию, Чешскую Республику, Финляндию, Литву, Нидерланды, Румынию, Словению, Эстонию и Норвегию. В феврале 2023 года к проекту также присоединились Швеция, страна-кандидат на вступление в НАТО, и Дания.

https://ria.ru/20230703/shveytsariya-1881919000.html

https://ria.ru/20230629/shveytsariya-1881229544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, швейцария, австрия, борис писториус, нато, германия