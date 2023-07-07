Швейцария и Австрия присоединились к системе ПВО European Sky Shield
Швейцария и Австрия присоединились к европейской системе ПВО European Sky Shield
Берн, Швейцария. Архивное фото
ЦЮРИХ, 7 июл - РИА Новости. Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что она и ее австрийская коллега Клаудиа Таннер в пятницу в Берне подписали документ о намерении стран присоединиться к европейской системе противовоздушной обороны European Sky Shields (ESSI).
Ранее Таннер, а также министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыли в Берн для участия в трехсторонней встрече.
После церемонии подписания документа глава швейцарского минобороны на пресс-конференции пояснила, что как нейтральные государства Швейцария и Австрия дополнили соглашение оговорками.
"В дополнительной декларации мы вместе с Австрией закрепили за собой право на нейтралитет и однозначно исключили любое участие в международных военных конфликтах или вовлечение в них", - сказала Амхерд на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube-канале швейцарского правительства.
Позднее информацию о решении Швейцарии и Австрии присоединиться к ESSI подтвердило министерство обороны Германии.
"Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве в области военно-технических исследований и технологий. Объединение знаний, в частности по инфракрасным и радиолокационным ложным целям будет полезным для общего потенциала и снижения затрат", - говорится на странице минобороны ФРГ в Twitter.
Инициатива "Европейский Небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года и в настоящее время объединяет 17 стран, включая членов НАТО Великобританию, Словакию, Латвию, Венгрию, Болгарию, Бельгию, Чешскую Республику, Финляндию, Литву, Нидерланды, Румынию, Словению, Эстонию и Норвегию. В феврале 2023 года к проекту также присоединились Швеция, страна-кандидат на вступление в НАТО, и Дания.