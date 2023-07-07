Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело после массового отравления шаурмой в Магнитогорске - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/shaurma-1882738174.html
СК возбудил дело после массового отравления шаурмой в Магнитогорске
СК возбудил дело после массового отравления шаурмой в Магнитогорске - РИА Новости, 07.07.2023
СК возбудил дело после массового отравления шаурмой в Магнитогорске
Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в Магнитогорске Челябинской области в больницу попали 25 человек, поевшие шаурму в местном кафе,... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T11:06
2023-07-07T11:06
происшествия
здоровье - общество
россия
магнитогорск
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1746996827_0:303:2601:1766_1920x0_80_0_0_62021f1c6537ceeb829b108e31fe0df0.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 7 июл – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в Магнитогорске Челябинской области в больницу попали 25 человек, поевшие шаурму в местном кафе, сообщило следственное управление СК РФ по региону. Ранее управление Роспотребнадзора по региону сообщало, что в Магнитогорске зарегистрировано 16 случаев заболевания кишечной инфекцией после посещения кафе "Хорошее место". В рамках эпидрасследования было установлено, что все заболевшие употребляли в пищу шаурму с курицей, на предприятии выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Оно закрыто с 5 июля. Минздрав региона в четверг сообщил о госпитализации 23 взрослых и 2 детей с признаками острой кишечной инфекции. Состояние всех госпитализированных стабильно. "По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)", - говорится в сообщении. Следствие поясняет, что устанавливаются должностные лица предприятия, ответственные за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. По поручению председателя Следственного комитета РФ представлен доклад в центральный аппарат СК России, уточняется в сообщении. Также управление Роспотребнадзора сообщало, что в ходе эпидемиологического расследования по случаям заболевания кишечной инфекцией в 1 пробе сырой и 2 пробах готовой продукции, а также от 7 заболевших методом ПЦР выявлена ДНК возбудителя сальмонеллеза.
https://ria.ru/20230623/otravlenie-1880019156.html
https://ria.ru/20230525/strelba-1874004173.html
россия
магнитогорск
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1746996827_0:59:2601:2010_1920x0_80_0_0_f5c914788f534ecd59ecf6fc91566632.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, россия, магнитогорск, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Магнитогорск, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после массового отравления шаурмой в Магнитогорске

СК возбудил дело после того, как в Магнитогорске 25 человек отравились шаурмой

© Depositphotos.com / fotoatelie Шаурма с фалафелем
Шаурма с фалафелем - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Depositphotos.com / fotoatelie
Шаурма с фалафелем . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 7 июл – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в Магнитогорске Челябинской области в больницу попали 25 человек, поевшие шаурму в местном кафе, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Ранее управление Роспотребнадзора по региону сообщало, что в Магнитогорске зарегистрировано 16 случаев заболевания кишечной инфекцией после посещения кафе "Хорошее место". В рамках эпидрасследования было установлено, что все заболевшие употребляли в пищу шаурму с курицей, на предприятии выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Оно закрыто с 5 июля. Минздрав региона в четверг сообщил о госпитализации 23 взрослых и 2 детей с признаками острой кишечной инфекции. Состояние всех госпитализированных стабильно.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Россельхознадзор назвал причину массового отравления шаурмой в Братске
23 июня, 14:53
"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)", - говорится в сообщении. Следствие поясняет, что устанавливаются должностные лица предприятия, ответственные за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.
По поручению председателя Следственного комитета РФ представлен доклад в центральный аппарат СК России, уточняется в сообщении.
Также управление Роспотребнадзора сообщало, что в ходе эпидемиологического расследования по случаям заболевания кишечной инфекцией в 1 пробе сырой и 2 пробах готовой продукции, а также от 7 заболевших методом ПЦР выявлена ДНК возбудителя сальмонеллеза.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Уфимец выстрелил в мужчину, который отказался поделиться с ним шаурмой
25 мая, 09:41
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияМагнитогорскЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала