https://ria.ru/20230707/shaurma-1882738174.html

СК возбудил дело после массового отравления шаурмой в Магнитогорске

СК возбудил дело после массового отравления шаурмой в Магнитогорске - РИА Новости, 07.07.2023

СК возбудил дело после массового отравления шаурмой в Магнитогорске

Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в Магнитогорске Челябинской области в больницу попали 25 человек, поевшие шаурму в местном кафе,... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T11:06

2023-07-07T11:06

2023-07-07T11:06

происшествия

здоровье - общество

россия

магнитогорск

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 июл – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в Магнитогорске Челябинской области в больницу попали 25 человек, поевшие шаурму в местном кафе, сообщило следственное управление СК РФ по региону. Ранее управление Роспотребнадзора по региону сообщало, что в Магнитогорске зарегистрировано 16 случаев заболевания кишечной инфекцией после посещения кафе "Хорошее место". В рамках эпидрасследования было установлено, что все заболевшие употребляли в пищу шаурму с курицей, на предприятии выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Оно закрыто с 5 июля. Минздрав региона в четверг сообщил о госпитализации 23 взрослых и 2 детей с признаками острой кишечной инфекции. Состояние всех госпитализированных стабильно. "По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)", - говорится в сообщении. Следствие поясняет, что устанавливаются должностные лица предприятия, ответственные за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. По поручению председателя Следственного комитета РФ представлен доклад в центральный аппарат СК России, уточняется в сообщении. Также управление Роспотребнадзора сообщало, что в ходе эпидемиологического расследования по случаям заболевания кишечной инфекцией в 1 пробе сырой и 2 пробах готовой продукции, а также от 7 заболевших методом ПЦР выявлена ДНК возбудителя сальмонеллеза.

https://ria.ru/20230623/otravlenie-1880019156.html

https://ria.ru/20230525/strelba-1874004173.html

россия

магнитогорск

челябинская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, россия, магнитогорск, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)