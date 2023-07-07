https://ria.ru/20230707/sbor-1882810029.html

В России с 1 августа проиндексируют утилизационный сбор на автомобили

В России с 1 августа проиндексируют утилизационный сбор на автомобили - РИА Новости, 07.07.2023

В России с 1 августа проиндексируют утилизационный сбор на автомобили

В России с 1 августа проиндексируют утилизационный сбор на легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы, следует из постановления... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T15:05

2023-07-07T15:05

2023-07-07T17:02

авто

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В России с 1 августа проиндексируют утилизационный сбор на легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации."Ставка утилизационного сбора будет индексирована в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя), в 2,5-3,4 раза — на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза — на грузовые автомобили", — уточнили в Минпромторге.Утилизационный сбор на автобусы увеличится в среднем в 2,2-4,8 раза, на электробусы — в 8,7 раза. В ведомстве отметили, что индексация распространяется на новые и б/у автомобили.Индексация коснется юридических лиц, ввозящих импортные новые и б/у машины, а также физических лиц, ввозящих авто для перепродажи в течение одного года. При этом нововведение не затронет физлиц, которые ввозят автомобили с объемом двигателя до трех литров для личного пользования.Индексация утилизационного сбора не приведет к росту цен на российские автомобили, подчеркнули в Минпромторге, ведомство продолжит господдержку отрасли, в том числе в рамках программы льготного автокредитования.В целом, индексация коснется и машин, производимых в России, но высоко локализированные автопроизводители, у которых заключен СПИК, имеют право на промышленные субсидии.

https://ria.ru/20230602/utilizatsiya-1875740859.html

https://ria.ru/20220707/elektrokar-1800831234.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)