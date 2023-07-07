https://ria.ru/20230707/sbor-1882810029.html
В России с 1 августа проиндексируют утилизационный сбор на автомобили
В России с 1 августа проиндексируют утилизационный сбор на автомобили - РИА Новости, 07.07.2023
В России с 1 августа проиндексируют утилизационный сбор на автомобили
В России с 1 августа проиндексируют утилизационный сбор на легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы, следует из постановления... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:05
2023-07-07T15:05
2023-07-07T17:02
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В России с 1 августа проиндексируют утилизационный сбор на легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации."Ставка утилизационного сбора будет индексирована в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя), в 2,5-3,4 раза — на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза — на грузовые автомобили", — уточнили в Минпромторге.Утилизационный сбор на автобусы увеличится в среднем в 2,2-4,8 раза, на электробусы — в 8,7 раза. В ведомстве отметили, что индексация распространяется на новые и б/у автомобили.Индексация коснется юридических лиц, ввозящих импортные новые и б/у машины, а также физических лиц, ввозящих авто для перепродажи в течение одного года. При этом нововведение не затронет физлиц, которые ввозят автомобили с объемом двигателя до трех литров для личного пользования.Индексация утилизационного сбора не приведет к росту цен на российские автомобили, подчеркнули в Минпромторге, ведомство продолжит господдержку отрасли, в том числе в рамках программы льготного автокредитования.В целом, индексация коснется и машин, производимых в России, но высоко локализированные автопроизводители, у которых заключен СПИК, имеют право на промышленные субсидии.
https://ria.ru/20230602/utilizatsiya-1875740859.html
https://ria.ru/20220707/elektrokar-1800831234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В России с 1 августа проиндексируют утилизационный сбор на автомобили
В России с 1 августа проиндексируют утилизационный сбор на легковые и грузовые автомобили
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
В России с 1 августа проиндексируют утилизационный сбор на легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы, следует из постановления
правительства, опубликованного на портале правовой информации.
«
"Ставка утилизационного сбора будет индексирована в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя), в 2,5-3,4 раза — на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза — на грузовые автомобили", — уточнили в Минпромторге.
Утилизационный сбор на автобусы увеличится в среднем в 2,2-4,8 раза, на электробусы — в 8,7 раза. В ведомстве отметили, что индексация распространяется на новые и б/у автомобили.
Индексация коснется юридических лиц, ввозящих импортные новые и б/у машины, а также физических лиц, ввозящих авто для перепродажи в течение одного года. При этом нововведение не затронет физлиц, которые ввозят автомобили с объемом двигателя до трех литров для личного пользования.
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Индексация утилизационного сбора не приведет к росту цен на российские автомобили, подчеркнули в Минпромторге, ведомство продолжит господдержку отрасли, в том числе в рамках программы льготного автокредитования.
В целом, индексация коснется и машин, производимых в России, но высоко локализированные автопроизводители, у которых заключен СПИК, имеют право на промышленные субсидии.
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