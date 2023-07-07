https://ria.ru/20230707/sberbank-1882746673.html

ЦБ призвал Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие банки

ЦБ призвал Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие банки - РИА Новости, 07.07.2023

ЦБ призвал Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие банки

Регулятор ждет от Сбербанка отмены комиссий за переводы в другие кредитные организации, заявил первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на Финансовом... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T11:43

2023-07-07T11:43

2023-07-07T12:24

экономика

санкт-петербург

ольга скоробогатова

кирилл царев

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Регулятор ждет от Сбербанка отмены комиссий за переводы в другие кредитные организации, заявил первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на Финансовом конгрессе Банка России."Мы очень ждем на "Финополисе" мудрейшего решения Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка", — сказала она.Заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в ответ заметил, что "комиссии есть у всех", поэтому "Сбер" не планирует принимать решений на этот счет в отрыве от других участников рынка. "Комиссий нет у всех, это правда. Я сама клиент пяти банков, есть с чем сравнить", — ответила Скоробогатова.С июля прошлого года за вывод средств с карт Сбербанка через сайты и приложения других банков действует комиссия 1,25%. В июле этого года банк обновил пороги размера сбора — минимум 50 рублей, максимально 200 рублей.Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.

https://ria.ru/20230630/komissiya-1881508038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, санкт-петербург, ольга скоробогатова, кирилл царев, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии