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ЦБ призвал Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие банки - РИА Новости, 07.07.2023
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11:43 07.07.2023 (обновлено: 12:24 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/sberbank-1882746673.html
ЦБ призвал Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие банки
ЦБ призвал Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие банки - РИА Новости, 07.07.2023
ЦБ призвал Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие банки
Регулятор ждет от Сбербанка отмены комиссий за переводы в другие кредитные организации, заявил первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на Финансовом... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T11:43
2023-07-07T12:24
экономика
санкт-петербург
ольга скоробогатова
кирилл царев
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Регулятор ждет от Сбербанка отмены комиссий за переводы в другие кредитные организации, заявил первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на Финансовом конгрессе Банка России."Мы очень ждем на "Финополисе" мудрейшего решения Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка", — сказала она.Заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в ответ заметил, что "комиссии есть у всех", поэтому "Сбер" не планирует принимать решений на этот счет в отрыве от других участников рынка. "Комиссий нет у всех, это правда. Я сама клиент пяти банков, есть с чем сравнить", — ответила Скоробогатова.С июля прошлого года за вывод средств с карт Сбербанка через сайты и приложения других банков действует комиссия 1,25%. В июле этого года банк обновил пороги размера сбора — минимум 50 рублей, максимально 200 рублей.Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
https://ria.ru/20230630/komissiya-1881508038.html
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экономика, санкт-петербург, ольга скоробогатова, кирилл царев, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии
Экономика, Санкт-Петербург, Ольга Скоробогатова, Кирилл Царев, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России
ЦБ призвал Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие банки

Зампред ЦБ Скоробогатова призвала Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие банки

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Регулятор ждет от Сбербанка отмены комиссий за переводы в другие кредитные организации, заявил первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.
"Мы очень ждем на "Финополисе" мудрейшего решения Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка", — сказала она.
Заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в ответ заметил, что "комиссии есть у всех", поэтому "Сбер" не планирует принимать решений на этот счет в отрыве от других участников рынка.
"Комиссий нет у всех, это правда. Я сама клиент пяти банков, есть с чем сравнить", — ответила Скоробогатова.
С июля прошлого года за вывод средств с карт Сбербанка через сайты и приложения других банков действует комиссия 1,25%. В июле этого года банк обновил пороги размера сбора — минимум 50 рублей, максимально 200 рублей.
Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
"Сбер" повысит диапазон комиссии за переводы в другие банки
30 июня, 17:01
 
ЭкономикаСанкт-ПетербургОльга СкоробогатоваКирилл ЦаревЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбербанк России
 
 
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