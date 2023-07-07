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Песков прокомментировал заявление президента Финляндии о санкциях - РИА Новости, 07.07.2023
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12:32 07.07.2023 (обновлено: 12:57 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/sanktsii-1882766130.html
Песков прокомментировал заявление президента Финляндии о санкциях
Песков прокомментировал заявление президента Финляндии о санкциях - РИА Новости, 07.07.2023
Песков прокомментировал заявление президента Финляндии о санкциях
Российские компании рады уходу с отечественного рынка зарубежных коллег, они занимают их места и комфортно себя ощущают в новом бизнесе, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:32
2023-07-07T12:57
финляндия
россия
москва
экономика
саули ниинисте
дмитрий песков
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские компании рады уходу с отечественного рынка зарубежных коллег, они занимают их места и комфортно себя ощущают в новом бизнесе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Те российские компании, бизнесмены, которые занимают место освободившееся после ухода зарубежных, в том числе и финских компаний, на российском рынке, они не согласятся: они приветствуют уход иностранных компаний и вполне комфортно и счастливо себя ощущают в новом бизнесе", - сказал он, комментируя журналистам высказывания президента Финляндии Саули Ниинистё про уход финского бизнеса из РФ."Не считаем себя в праве давать советы президенту Финляндии, которого выбирал народ Финляндии. Народ (Финляндии), который близок и с которым нас объединяет очень доброе прошлое", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не надо ли дать совет финскому президенту и компаниям, которые ушли с российского рынка.Ранее Ниинистё в интервью французскому изданию Monde заявил, что хотя абсолютно все финские компании покинули российский рынок, однако это не дало никакого результата. По его словам, хотя санкций против России было введено намного больше, чем в 2014 году, их эффективность низка ввиду наличия различных путей их обхода, а также сохранения многими странами за пределами Европы торговых отношений с Россией.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230706/finlyandiya-1882643020.html
https://ria.ru/20230706/finlyandiya-1882629571.html
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финляндия, россия, москва, экономика, саули ниинисте, дмитрий песков, владимир путин, санкции в отношении россии, европа
Финляндия, Россия, Москва, Экономика, Саули Ниинисте, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Санкции в отношении России, Европа
Песков прокомментировал заявление президента Финляндии о санкциях

Песков заявил, что российские компании рады уходу зарубежных коллег

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские компании рады уходу с отечественного рынка зарубежных коллег, они занимают их места и комфортно себя ощущают в новом бизнесе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Те российские компании, бизнесмены, которые занимают место освободившееся после ухода зарубежных, в том числе и финских компаний, на российском рынке, они не согласятся: они приветствуют уход иностранных компаний и вполне комфортно и счастливо себя ощущают в новом бизнесе", - сказал он, комментируя журналистам высказывания президента Финляндии Саули Ниинистё про уход финского бизнеса из РФ.
Президент Финляндии Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Президент Финляндии назвал уход компаний с российского рынка бесполезным
6 июля, 17:32
"Не считаем себя в праве давать советы президенту Финляндии, которого выбирал народ Финляндии. Народ (Финляндии), который близок и с которым нас объединяет очень доброе прошлое", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не надо ли дать совет финскому президенту и компаниям, которые ушли с российского рынка.
Ранее Ниинистё в интервью французскому изданию Monde заявил, что хотя абсолютно все финские компании покинули российский рынок, однако это не дало никакого результата. По его словам, хотя санкций против России было введено намного больше, чем в 2014 году, их эффективность низка ввиду наличия различных путей их обхода, а также сохранения многими странами за пределами Европы торговых отношений с Россией.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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ФинляндияРоссияМоскваЭкономикаСаули НиинистеДмитрий ПесковВладимир ПутинСанкции в отношении РоссииЕвропа
 
 
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