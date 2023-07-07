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Самозанятым предложили разрешить продавать товары не своего производства - РИА Новости, 07.07.2023
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09:59 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/samozanyatost-1882724686.html
Самозанятым предложили разрешить продавать товары не своего производства
Самозанятым предложили разрешить продавать товары не своего производства - РИА Новости, 07.07.2023
Самозанятым предложили разрешить продавать товары не своего производства
Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который разрешает самозанятым гражданам продавать товары не своего производства, следует из базы данных... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T09:59
2023-07-07T09:59
экономика
россия
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который разрешает самозанятым гражданам продавать товары не своего производства, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ разработан в целях расширения перечня видов деятельности для лиц, перешедших на специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". В настоящее время не вправе применять данный налоговый режим лица, осуществляющие перепродажу товаров и имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних или иных подобных нужд. При этом правительством РФ были приняты решения, которые разрешили ввозить в страну востребованные оригинальные товары иностранного производства без согласия правообладателей и отменили ответственность за так называемый параллельный импорт, напоминают разработчики. Перечень таких товаров формирует кабмин на основании предложений федеральных ведомств. "Законопроектом предлагается внести изменение, предусматривающее расширение перечня видов деятельности для лиц, перешедших на специальный налоговый режим и разрешение выставлять на продажу товар не своего производства на торговых площадках", - сказано в пояснительной записке к нему. Для этого предлагается признать утратившей силу норму, которая запрещает самозанятым перепродавать товары и имущественные права.
https://ria.ru/20230628/nalog-1880888669.html
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экономика, россия, лдпр, госдума рф
Экономика, Россия, ЛДПР, Госдума РФ
Самозанятым предложили разрешить продавать товары не своего производства

Депутаты от ЛДПР предложили разрешить самозанятым товары не своего производства

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Участница выставки работает с кожей - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который разрешает самозанятым гражданам продавать товары не своего производства, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ разработан в целях расширения перечня видов деятельности для лиц, перешедших на специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".
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В настоящее время не вправе применять данный налоговый режим лица, осуществляющие перепродажу товаров и имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних или иных подобных нужд.
При этом правительством РФ были приняты решения, которые разрешили ввозить в страну востребованные оригинальные товары иностранного производства без согласия правообладателей и отменили ответственность за так называемый параллельный импорт, напоминают разработчики. Перечень таких товаров формирует кабмин на основании предложений федеральных ведомств.
"Законопроектом предлагается внести изменение, предусматривающее расширение перечня видов деятельности для лиц, перешедших на специальный налоговый режим и разрешение выставлять на продажу товар не своего производства на торговых площадках", - сказано в пояснительной записке к нему. Для этого предлагается признать утратившей силу норму, которая запрещает самозанятым перепродавать товары и имущественные права.
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