Салливан оценил шансы на достижение мирного договора между Москвой и Киевом
Салливан: договоренность о мире между Россией и Украиной возможна, но она будет временной
Бывший посол США в Москве Джон Салливан. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто, но оно будет временным, а не постоянным, считает бывший посол США в Москве Джон Салливан.
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"Да, соглашение (о мире) в будущем возможно, оно будет только временным, но в его сознании (президента РФ Владимира Путина) оно никогда не будет постоянным", - сказал Салливан в ходе тематической дискуссии на площадке американской газеты Washington Post.
Бывший американский дипломат предположил, что Москва может пойти на мирную сделку с Киевом "не сейчас, но в какой-то момент", когда решит, что ход спецоперации позволяет это сделать.
В СМИ ранее появились сообщения со ссылкой на неназванные источники, которые утверждали, что экс-чиновники США провели в апреле секретные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы заложить основу для переговоров о завершении конфликта на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту информацию "фейком, запущенным в западные СМИ".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".