https://ria.ru/20230707/rzhd-1882722157.html

Сайт и приложение РЖД справились с кибератаками

Сайт и приложение РЖД справились с кибератаками - РИА Новости, 07.07.2023

Сайт и приложение РЖД справились с кибератаками

Сайт и приложение РЖД по продаже билетов в пятницу работают в обычном режиме после двух дней массированных хакерских атак, проверило РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T10:57

2023-07-07T10:57

2023-07-07T10:57

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сайт и приложение РЖД по продаже билетов в пятницу работают в обычном режиме после двух дней массированных хакерских атак, проверило РИА Новости. РИА Новости в пятницу утром проверило работоспособность онлайн-сервисов РЖД. В частности, на сайте и в приложении можно найти билеты на поезда и оформить их покупку.РЖД два дня подряд – в среду и четверг - сообщали о массированной хакерской атаке на сайт и мобильное приложение компании. Кассы на станциях и вокзалах функционировали штатно, а продажа билетов в них шла в обычном режиме. В частности, в четверг РЖД предупреждали, что онлайн-сервисы компании из-за атак могут быть кратковременно недоступны. Как убедилось тогда РИА Новости, найти билет или купить его через сайт и приложение было невозможно.

https://ria.ru/20230705/rzhd-1882317620.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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