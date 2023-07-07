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Сайт и приложение РЖД справились с кибератаками - РИА Новости, 07.07.2023
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Туризм
 
10:57 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/rzhd-1882722157.html
Сайт и приложение РЖД справились с кибератаками
Сайт и приложение РЖД справились с кибератаками - РИА Новости, 07.07.2023
Сайт и приложение РЖД справились с кибератаками
Сайт и приложение РЖД по продаже билетов в пятницу работают в обычном режиме после двух дней массированных хакерских атак, проверило РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T10:57
2023-07-07T10:57
туризм
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сайт и приложение РЖД по продаже билетов в пятницу работают в обычном режиме после двух дней массированных хакерских атак, проверило РИА Новости. РИА Новости в пятницу утром проверило работоспособность онлайн-сервисов РЖД. В частности, на сайте и в приложении можно найти билеты на поезда и оформить их покупку.РЖД два дня подряд – в среду и четверг - сообщали о массированной хакерской атаке на сайт и мобильное приложение компании. Кассы на станциях и вокзалах функционировали штатно, а продажа билетов в них шла в обычном режиме. В частности, в четверг РЖД предупреждали, что онлайн-сервисы компании из-за атак могут быть кратковременно недоступны. Как убедилось тогда РИА Новости, найти билет или купить его через сайт и приложение было невозможно.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, туристы, ржд
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, РЖД
Сайт и приложение РЖД справились с кибератаками

Сайт и приложение РЖД заработали в обычном режиме после двух дней хакерских атак

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРабота железнодорожного вокзала Екатеринбурга
Работа железнодорожного вокзала Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сайт и приложение РЖД по продаже билетов в пятницу работают в обычном режиме после двух дней массированных хакерских атак, проверило РИА Новости.
РИА Новости в пятницу утром проверило работоспособность онлайн-сервисов РЖД. В частности, на сайте и в приложении можно найти билеты на поезда и оформить их покупку.
РЖД два дня подряд – в среду и четверг - сообщали о массированной хакерской атаке на сайт и мобильное приложение компании. Кассы на станциях и вокзалах функционировали штатно, а продажа билетов в них шла в обычном режиме.
В частности, в четверг РЖД предупреждали, что онлайн-сервисы компании из-за атак могут быть кратковременно недоступны. Как убедилось тогда РИА Новости, найти билет или купить его через сайт и приложение было невозможно.
Логотип ОАО Российские железные дороги - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Сайт и приложение РЖД подверглись массированной хакерской атаке
5 июля, 11:35
 
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