https://ria.ru/20230707/rzhd-1882722157.html
Сайт и приложение РЖД справились с кибератаками
Сайт и приложение РЖД справились с кибератаками - РИА Новости, 07.07.2023
Сайт и приложение РЖД справились с кибератаками
Сайт и приложение РЖД по продаже билетов в пятницу работают в обычном режиме после двух дней массированных хакерских атак, проверило РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T10:57
2023-07-07T10:57
2023-07-07T10:57
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сайт и приложение РЖД по продаже билетов в пятницу работают в обычном режиме после двух дней массированных хакерских атак, проверило РИА Новости. РИА Новости в пятницу утром проверило работоспособность онлайн-сервисов РЖД. В частности, на сайте и в приложении можно найти билеты на поезда и оформить их покупку.РЖД два дня подряд – в среду и четверг - сообщали о массированной хакерской атаке на сайт и мобильное приложение компании. Кассы на станциях и вокзалах функционировали штатно, а продажа билетов в них шла в обычном режиме. В частности, в четверг РЖД предупреждали, что онлайн-сервисы компании из-за атак могут быть кратковременно недоступны. Как убедилось тогда РИА Новости, найти билет или купить его через сайт и приложение было невозможно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, ржд
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, РЖД
Сайт и приложение РЖД справились с кибератаками
Сайт и приложение РЖД заработали в обычном режиме после двух дней хакерских атак
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сайт и приложение РЖД по продаже билетов в пятницу работают в обычном режиме после двух дней массированных хакерских атак, проверило РИА Новости.
РИА Новости в пятницу утром проверило работоспособность онлайн-сервисов РЖД. В частности, на сайте и в приложении можно найти билеты на поезда и оформить их покупку.
РЖД два дня подряд – в среду и четверг - сообщали о массированной хакерской атаке на сайт и мобильное приложение компании. Кассы на станциях и вокзалах функционировали штатно, а продажа билетов в них шла в обычном режиме.
В частности, в четверг РЖД предупреждали, что онлайн-сервисы компании из-за атак могут быть кратковременно недоступны. Как убедилось тогда РИА Новости, найти билет или купить его через сайт и приложение было невозможно.
Сайт и приложение РЖД подверглись массированной хакерской атаке