https://ria.ru/20230707/rubl-1882767668.html

Путин не планирует проводить совещаний из-за волатильности рубля

Путин не планирует проводить совещаний из-за волатильности рубля - РИА Новости, 07.07.2023

Путин не планирует проводить совещаний из-за волатильности рубля

Президент РФ Владимир Путин не планирует каких-либо совещаний в связи с волатильностью рубля, экономические показатели в России хорошие, никаких сомнений в... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T12:36

2023-07-07T12:36

2023-07-07T12:36

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует каких-либо совещаний в связи с волатильностью рубля, экономические показатели в России хорошие, никаких сомнений в макроэкономической стабильности быть не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой в пятницу."Каких-то совещаний по этому поводу у президента не планируется. Еще раз повторяем и призываем вас вспомнить недавнюю беседу президента с председателем правительства (Михаилом) Мишустиным. Там именно речь шла о том, что у нас действительно экономические показатели очень хорошие, многообещающие и лучше, чем это могло прогнозироваться. Там же речь шла о конкретных цифрах, которые свидетельствуют о том, что никаких сомнений в макроэкономической стабильности быть не может и не должно быть. Все остальное – это дело текущей конъюнктуры", - сказал Песков.Путин и Мишустин провели беседу в Кремле в ночь с 4 на 5 июля. Во время встречи премьер-министр сообщил президенту, что экономика России оздоравливается, основой является повышение благосостояния населения.

https://ria.ru/20230706/rubl-1882651937.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, владимир путин