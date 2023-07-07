https://ria.ru/20230707/rubl-1882767668.html
Путин не планирует проводить совещаний из-за волатильности рубля
Путин не планирует проводить совещаний из-за волатильности рубля - РИА Новости, 07.07.2023
Путин не планирует проводить совещаний из-за волатильности рубля
Президент РФ Владимир Путин не планирует каких-либо совещаний в связи с волатильностью рубля, экономические показатели в России хорошие, никаких сомнений в... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:36
2023-07-07T12:36
2023-07-07T12:36
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует каких-либо совещаний в связи с волатильностью рубля, экономические показатели в России хорошие, никаких сомнений в макроэкономической стабильности быть не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой в пятницу."Каких-то совещаний по этому поводу у президента не планируется. Еще раз повторяем и призываем вас вспомнить недавнюю беседу президента с председателем правительства (Михаилом) Мишустиным. Там именно речь шла о том, что у нас действительно экономические показатели очень хорошие, многообещающие и лучше, чем это могло прогнозироваться. Там же речь шла о конкретных цифрах, которые свидетельствуют о том, что никаких сомнений в макроэкономической стабильности быть не может и не должно быть. Все остальное – это дело текущей конъюнктуры", - сказал Песков.Путин и Мишустин провели беседу в Кремле в ночь с 4 на 5 июля. Во время встречи премьер-министр сообщил президенту, что экономика России оздоравливается, основой является повышение благосостояния населения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин не планирует проводить совещаний из-за волатильности рубля
Песков: Путин не планирует совещаний из-за курса рубля, экономические показатели хорошие