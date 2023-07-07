https://ria.ru/20230707/reznya-1882827749.html

Премьер Польши, выступая на Украине, напомнил о Волынской резне

Премьер Польши, выступая на Украине, напомнил о Волынской резне - РИА Новости, 07.07.2023

Премьер Польши, выступая на Украине, напомнил о Волынской резне

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Украине напомнил о геноциде поляков во время Волынской резни в 1943 году. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T15:56

2023-07-07T15:56

2023-07-07T15:56

в мире

украина

польша

матеуш моравецкий

волынская резня

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ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Украине напомнил о геноциде поляков во время Волынской резни в 1943 году. В пятницу Моравецкий на западной Украине посещает бывшие польские села, уничтоженные украинскими националистам во время Волынской резни. "Это огромная трагедия. Волынское преступление – это геноцид. Ад сотен и тысяч польских семей. В общей сложности считается, что более 100 тысяч поляков потеряли жизнь в том аду. В аду, который создали украинские националисты, но который стал возможен потому, что здесь был Третий рейх, потому, что исчезло польское государство – было ликвидировано немецким Третьим рейхом", - заявил Моравецкий, выступление которого транслирует Польское телевидение. Польский премьер призвал найти захоронения всех жертв Волынской резни. "Сегодня, в 80-ю годовщину кровавой недели 1943 года, мы не только вспоминаем те времена, но и призывам найти все места захоронений, чтобы иметь возможность эксгумировать жертв и достойно их похоронить. Мы не успокоимся, я не успокоюсь, пока последняя жертва того страшного волынского преступления не будет найдена. Это наша обязанность", - сказал он. Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля - в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* (запрещенные в России организации) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенные в России экстремистские организации

https://ria.ru/20230701/poklonenie-1881598110.html

https://ria.ru/20230607/trevoga-1876611158.html

https://ria.ru/20230520/volyn-1873096517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, матеуш моравецкий, волынская резня