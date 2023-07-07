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Ребенка, которого мать хотела продать в Екатеринбурге, увезли к родным

Ребенка, которого мать хотела продать в Екатеринбурге, увезли к родным - РИА Новости, 07.07.2023

Ребенка, которого мать хотела продать в Екатеринбурге, увезли к родным

Мальчик, которого мать пыталась продать за 300 тысяч рублей в Екатеринбурге, находится у родственников за пределами России, сообщили журналистам в Свердловском... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T13:56

2023-07-07T13:56

2023-07-07T13:56

происшествия

екатеринбург

россия

свердловская область

игорь мороков

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Мальчик, которого мать пыталась продать за 300 тысяч рублей в Екатеринбурге, находится у родственников за пределами России, сообщили журналистам в Свердловском областном суде в пятницу. По информации СУСК и прокуратуры, в июле прошлого года 36-летняя безработная многодетная мать Наргиз Айтманова из Екатеринбурга разместила в интернете объявление о продаже семилетнего сына за 300 тысяч рублей. На нее вышли полиция и волонтеры организации, занимающейся борьбой с торговлей людьми. Матери ребенка назначили встречу в торговом центре, где она передала сына со всеми имеющимися у него документами покупательнице, после чего была задержана. Женщине было предъявлено обвинение по статье о "купле-продаже несовершеннолетнего лица, заведомо для виновной находящегося в материальной и иной зависимости от нее". В апреле Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга приговорил фигурантку к пяти годам колонии общего режима. Свою вину она признала, психиатрическая экспертиза показала ее вменяемость. В пятницу Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы Айтмановой, в которых она просила назначить ей более мягкое, не связанное с лишением свободы наказание. "Свердловский областной суд... не нашел оснований для вмешательства в приговор первой инстанции, он вступил в законную силу. В настоящее время сын осужденной, которого она пыталась продать, передан родственникам и находится за пределами Российской Федерации", – говорится в сообщении. По информации ведомства, на заседании женщина пояснила, что у "проданного" сына от первого брака не очень хорошие отношения с ее новым мужем, семья у них большая, содержать ее сложно. Поэтому она решила пристроить мальчика "в хорошие руки" и "дать ему шанс на лучшую жизнь". Ранее уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков отмечал, что родня мальчика была готова оформить над ребенком опеку на время пребывания матери в следственном изоляторе.

https://ria.ru/20230519/mladenets-1872981809.html

https://ria.ru/20230627/rozysk-1880644825.html

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свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, игорь мороков, свердловский областной суд