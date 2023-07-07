https://ria.ru/20230707/razrushenie-1882842803.html

ФАДН: Запад развернул информационную кампанию для разрушения России

ФАДН: Запад развернул информационную кампанию для разрушения России - РИА Новости, 07.07.2023

ФАДН: Запад развернул информационную кампанию для разрушения России

Коллективный Запад для разрушения России развернул масштабную агрессивную информационную кампанию, рассчитанную на все национальные и религиозные группы в... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T16:48

2023-07-07T16:48

2023-07-07T16:48

россия

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

совет федерации рф

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Коллективный Запад для разрушения России развернул масштабную агрессивную информационную кампанию, рассчитанную на все национальные и религиозные группы в стране, сообщил замглавы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Станислав Бедкин. "Сегодня для разрушения фундаментальных основ сложившейся в нашей стране системы межнациональных и межконфессиональных отношений коллективным Западом развернута масштабная и агрессивная информационная кампания. Она рассчитана на все национальные и религиозные группы. Цель – разрушение единства российской нации, реализация на практике принципа "деколонизации", а проще говоря, дробление нашего государства", - сказал Бедкин, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации. Он отметил, что в 2022 году в рамках мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений ФАДН России выявило в 16 раз больше негативных информационных поводов, чем 2021 году. "В текущем году мы уже за первое полугодие догнали показатели прошлого года. Однако, несмотря на колоссальные усилия наших геополитических противников, их пропаганда не находит отклик в российском обществе", - уточнил Бедкин. По его словам, существующая модель межнациональных отношений уверенно продемонстрировала свою устойчивость: уровень общероссийской гражданской идентичности в 2022 году составил 94,2%, и другие показатели стратегии национальной политики находятся в пределах плановых значений и демонстрируют положительную динамику.

https://ria.ru/20230704/shos-1882050269.html

https://ria.ru/20230505/kontseptsiya-1869835294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), совет федерации рф