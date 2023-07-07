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Россия призвала ОБСЕ отказаться от двойных стандартов по теме пыток - РИА Новости, 07.07.2023
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00:12 07.07.2023
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Россия призвала ОБСЕ отказаться от двойных стандартов по теме пыток
Россия призвала ОБСЕ отказаться от двойных стандартов по теме пыток - РИА Новости, 07.07.2023
Россия призвала ОБСЕ отказаться от двойных стандартов по теме пыток
Россия призвала государства-участников ОБСЕ отказаться от двойных стандартов по теме пыток, об этом заявил заместитель постпреда России при ОБСЕ Александр... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T00:12
2023-07-07T00:12
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ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Россия призвала государства-участников ОБСЕ отказаться от двойных стандартов по теме пыток, об этом заявил заместитель постпреда России при ОБСЕ Александр Волгарев. Дипломат отметил, что ситуация на Украине вызывает особую обеспокоенность . Также он указал на то, что "пытки не чужды некоторым "демократическим" государствам-участникам ОБСЕ и практиковались в третьих странах". "Перечисленные факты лишь подтверждают широкую распространенность проблемы пыток и бесчеловечного обращения и актуальность непримиримой борьбы с ними на пространстве ОБСЕ. В этой связи призываем государства-участников отказаться от двойных стандартов и добросовестно выполнять соответствующие международные обязательства", - заявил Волгарев, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг. Он уточнил, что задолго до начала российской спецоперации международные мониторинговые структуры, включая Наблюдательную миссию ООН по правам человека на Украине, неоднократно обращали внимание на факты применения украинскими формированиями пыток, негуманного обращения, запугивания и сексуального насилия. "Беспрецедентными по своей жестокости являются и пытки захваченных российских военнослужащих, осуществляемые вооруженными силами Украины, неонацистскими формированиями и иностранными наемниками. Откровенное насилие, которое упорно не замечают западные кураторы Киева, уже перестали замалчивать даже международные структуры – факты пыток россиян отражены в докладах, подготовленных по линии ООН и БДИПЧ ОБСЕ", - указал дипломат. Также он напомнил о фактах пыток и в других странах. По его словам, агрессивное нападение США и их союзников на Ирак сопровождалось пытками заключенных в тюрьме Абу-Грейб. "Атака на Сирию также известна ужасами, творившимися в контролируемом Вашингтоном лагере беженцев Аль-Хол. По мнению международных правозащитных организаций, массовые исчезновения, секс-насилие и бесчеловечные условия содержания однозначно могут быть приравнены к пыткам и другим видам бесчеловечного обращения", - добавил Волгарев. Кроме того, он отметил, что в Евросоюзе негуманное обращение также широко практикуется и в отношении соискателей убежища. Не менее безжалостно, по его словам, обходятся с соискателями убежища и в центрах временного содержания США, о чем нередко становится известно СМИ и профильным общественным организациям. "Находящиеся там мигранты неоднократно сообщали об антисанитарных условиях, неоказании медицинской помощи, побоях и жестокости со стороны руководства этих учреждений", - пояснил дипломат.
https://ria.ru/20230627/ukraina-1880669982.html
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россия, украина, сша, обсе, оон, бюро по демократическим институтам и правам человека, в мире
Россия, Украина, США, ОБСЕ, ООН, Бюро по демократическим институтам и правам человека, В мире
Россия призвала ОБСЕ отказаться от двойных стандартов по теме пыток

Россия призвала государства-участников ОБСЕ отказаться от двойных стандартов по теме пыток

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Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
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ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Россия призвала государства-участников ОБСЕ отказаться от двойных стандартов по теме пыток, об этом заявил заместитель постпреда России при ОБСЕ Александр Волгарев.
Дипломат отметил, что ситуация на Украине вызывает особую обеспокоенность . Также он указал на то, что "пытки не чужды некоторым "демократическим" государствам-участникам ОБСЕ и практиковались в третьих странах".
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"Перечисленные факты лишь подтверждают широкую распространенность проблемы пыток и бесчеловечного обращения и актуальность непримиримой борьбы с ними на пространстве ОБСЕ. В этой связи призываем государства-участников отказаться от двойных стандартов и добросовестно выполнять соответствующие международные обязательства", - заявил Волгарев, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.
Он уточнил, что задолго до начала российской спецоперации международные мониторинговые структуры, включая Наблюдательную миссию ООН по правам человека на Украине, неоднократно обращали внимание на факты применения украинскими формированиями пыток, негуманного обращения, запугивания и сексуального насилия.
"Беспрецедентными по своей жестокости являются и пытки захваченных российских военнослужащих, осуществляемые вооруженными силами Украины, неонацистскими формированиями и иностранными наемниками. Откровенное насилие, которое упорно не замечают западные кураторы Киева, уже перестали замалчивать даже международные структуры – факты пыток россиян отражены в докладах, подготовленных по линии ООН и БДИПЧ ОБСЕ", - указал дипломат.
Также он напомнил о фактах пыток и в других странах. По его словам, агрессивное нападение США и их союзников на Ирак сопровождалось пытками заключенных в тюрьме Абу-Грейб. "Атака на Сирию также известна ужасами, творившимися в контролируемом Вашингтоном лагере беженцев Аль-Хол. По мнению международных правозащитных организаций, массовые исчезновения, секс-насилие и бесчеловечные условия содержания однозначно могут быть приравнены к пыткам и другим видам бесчеловечного обращения", - добавил Волгарев.
Кроме того, он отметил, что в Евросоюзе негуманное обращение также широко практикуется и в отношении соискателей убежища. Не менее безжалостно, по его словам, обходятся с соискателями убежища и в центрах временного содержания США, о чем нередко становится известно СМИ и профильным общественным организациям. "Находящиеся там мигранты неоднократно сообщали об антисанитарных условиях, неоказании медицинской помощи, побоях и жестокости со стороны руководства этих учреждений", - пояснил дипломат.
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