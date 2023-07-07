Рейтинг@Mail.ru
На Волге обнаружили маслянистое пятно площадью более 60 тысяч "квадратов" - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 07.07.2023 (обновлено: 18:33 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/pyatno-1882866385.html
На Волге обнаружили маслянистое пятно площадью более 60 тысяч "квадратов"
На Волге обнаружили маслянистое пятно площадью более 60 тысяч "квадратов" - РИА Новости, 07.07.2023
На Волге обнаружили маслянистое пятно площадью более 60 тысяч "квадратов"
В акватории Волги в районе Астрахани обнаружили маслянистое пятно площадью более 60 тысяч "квадратов", сообщил Росприроднадзор в Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T18:02
2023-07-07T18:33
астрахань
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
происшествия
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42168/69/421686955_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d11efdc591ee580faf4e4677719a9da9.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл — РИА Новости. В акватории Волги в районе Астрахани обнаружили маслянистое пятно площадью более 60 тысяч "квадратов", сообщил Росприроднадзор в Telegram-канале.&quot;В Росприроднадзор поступила информация о загрязнении Волги в районе города Астрахани. Инспекторы службы провели выездное обследование. На поверхности реки обнаружено большое маслянистое пятно площадью более 60 тысяч квадратных метров&quot;, — говорится в публикации.В надзорном ведомстве уточнили, что маслянистое пятно обладает характерным для нефтепродуктов запахом.Сотрудники "СевКасптехмордирекции" взяли пробы на анализ. После лабораторных исследований специалисты оценят размер вреда, причиненного реке.
https://ria.ru/20230617/rospotrebnadzor-1878832484.html
астрахань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42168/69/421686955_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_1ce62948303ef9644419b876aa1cf158.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астрахань, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), происшествия, городское хозяйство москвы
Астрахань, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Происшествия, Городское хозяйство Москвы
На Волге обнаружили маслянистое пятно площадью более 60 тысяч "квадратов"

Росприроднадзор: на Волге заметили маслянистое пятно площадью 60 тысяч квадратных метров

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкВиды Астрахани
Виды Астрахани - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Марина Лысцева
Перейти в медиабанк
Виды Астрахани. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл — РИА Новости. В акватории Волги в районе Астрахани обнаружили маслянистое пятно площадью более 60 тысяч "квадратов", сообщил Росприроднадзор в Telegram-канале.
«

"В Росприроднадзор поступила информация о загрязнении Волги в районе города Астрахани. Инспекторы службы провели выездное обследование. На поверхности реки обнаружено большое маслянистое пятно площадью более 60 тысяч квадратных метров", — говорится в публикации.

В надзорном ведомстве уточнили, что маслянистое пятно обладает характерным для нефтепродуктов запахом.
Сотрудники "СевКасптехмордирекции" взяли пробы на анализ. После лабораторных исследований специалисты оценят размер вреда, причиненного реке.
Виды Крыма - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
Роспотребнадзор не нашел загрязнения воды у берегов Крыма
17 июня, 07:53
 
АстраханьФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ПроисшествияГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала