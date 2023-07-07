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На Волге обнаружили маслянистое пятно площадью более 60 тысяч "квадратов"
На Волге обнаружили маслянистое пятно площадью более 60 тысяч "квадратов" - РИА Новости, 07.07.2023
На Волге обнаружили маслянистое пятно площадью более 60 тысяч "квадратов"
В акватории Волги в районе Астрахани обнаружили маслянистое пятно площадью более 60 тысяч "квадратов", сообщил Росприроднадзор в Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T18:02
2023-07-07T18:02
2023-07-07T18:33
астрахань
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
происшествия
городское хозяйство москвы
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл — РИА Новости. В акватории Волги в районе Астрахани обнаружили маслянистое пятно площадью более 60 тысяч "квадратов", сообщил Росприроднадзор в Telegram-канале."В Росприроднадзор поступила информация о загрязнении Волги в районе города Астрахани. Инспекторы службы провели выездное обследование. На поверхности реки обнаружено большое маслянистое пятно площадью более 60 тысяч квадратных метров", — говорится в публикации.В надзорном ведомстве уточнили, что маслянистое пятно обладает характерным для нефтепродуктов запахом.Сотрудники "СевКасптехмордирекции" взяли пробы на анализ. После лабораторных исследований специалисты оценят размер вреда, причиненного реке.
https://ria.ru/20230617/rospotrebnadzor-1878832484.html
астрахань
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астрахань, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), происшествия, городское хозяйство москвы
Астрахань, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Происшествия, Городское хозяйство Москвы
На Волге обнаружили маслянистое пятно площадью более 60 тысяч "квадратов"
Росприроднадзор: на Волге заметили маслянистое пятно площадью 60 тысяч квадратных метров