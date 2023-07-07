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У стран, устраивающих сложности для России, ничего не выйдет, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2023
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15:14 07.07.2023 (обновлено: 15:24 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/putin-1882812770.html
У стран, устраивающих сложности для России, ничего не выйдет, заявил Путин
У стран, устраивающих сложности для России, ничего не выйдет, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2023
У стран, устраивающих сложности для России, ничего не выйдет, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что до сих пор у стран, устраивающих сложности для России, ничего путного не... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:14
2023-07-07T15:24
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что до сих пор у стран, устраивающих сложности для России, ничего путного не получалось и выразил уверенность в том, что и не получится."Мы обсудим сегодня те меры, которые мы предпринимаем и должны предпринимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами в отношении России. До сих пор ничего у них путного не получалось с точки зрения достижения целей, которые они ставят на российском направлении. Уверен, ничего и не получится", - сказал президент.
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
У стран, устраивающих сложности для России, ничего не выйдет, заявил Путин

Путин: у стран, устраивающих сложности для России, ничего не получалось и не получится

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что до сих пор у стран, устраивающих сложности для России, ничего путного не получалось и выразил уверенность в том, что и не получится.
"Мы обсудим сегодня те меры, которые мы предпринимаем и должны предпринимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами в отношении России. До сих пор ничего у них путного не получалось с точки зрения достижения целей, которые они ставят на российском направлении. Уверен, ничего и не получится", - сказал президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
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