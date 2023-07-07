https://ria.ru/20230707/putin-1882812770.html
У стран, устраивающих сложности для России, ничего не выйдет, заявил Путин
У стран, устраивающих сложности для России, ничего не выйдет, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2023
У стран, устраивающих сложности для России, ничего не выйдет, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что до сих пор у стран, устраивающих сложности для России, ничего путного не... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:14
2023-07-07T15:14
2023-07-07T15:24
россия
политика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что до сих пор у стран, устраивающих сложности для России, ничего путного не получалось и выразил уверенность в том, что и не получится."Мы обсудим сегодня те меры, которые мы предпринимаем и должны предпринимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами в отношении России. До сих пор ничего у них путного не получалось с точки зрения достижения целей, которые они ставят на российском направлении. Уверен, ничего и не получится", - сказал президент.
https://ria.ru/20230707/porazhenie-1882806513.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
У стран, устраивающих сложности для России, ничего не выйдет, заявил Путин
Путин: у стран, устраивающих сложности для России, ничего не получалось и не получится
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что до сих пор у стран, устраивающих сложности для России, ничего путного не получалось и выразил уверенность в том, что и не получится.
"Мы обсудим сегодня те меры, которые мы предпринимаем и должны предпринимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами в отношении России. До сих пор ничего у них путного не получалось с точки зрения достижения целей, которые они ставят на российском направлении. Уверен, ничего и не получится", - сказал президент.
СМИ: Путин нанес Западу унизительное поражение