https://ria.ru/20230707/putin-1882812770.html

У стран, устраивающих сложности для России, ничего не выйдет, заявил Путин

У стран, устраивающих сложности для России, ничего не выйдет, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2023

У стран, устраивающих сложности для России, ничего не выйдет, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что до сих пор у стран, устраивающих сложности для России, ничего путного не... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T15:14

2023-07-07T15:14

2023-07-07T15:24

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что до сих пор у стран, устраивающих сложности для России, ничего путного не получалось и выразил уверенность в том, что и не получится."Мы обсудим сегодня те меры, которые мы предпринимаем и должны предпринимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами в отношении России. До сих пор ничего у них путного не получалось с точки зрения достижения целей, которые они ставят на российском направлении. Уверен, ничего и не получится", - сказал президент.

https://ria.ru/20230707/porazhenie-1882806513.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, политика, владимир путин