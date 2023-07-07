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Песков отказался отвечать на вопрос о возможных поездках Путина в регионы - РИА Новости, 07.07.2023
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12:34 07.07.2023 (обновлено: 12:48 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/putin-1882767141.html
Песков отказался отвечать на вопрос о возможных поездках Путина в регионы
Песков отказался отвечать на вопрос о возможных поездках Путина в регионы - РИА Новости, 07.07.2023
Песков отказался отвечать на вопрос о возможных поездках Путина в регионы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев о возможных поездках главы государства Владимира Путина по регионам в предвыборный... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:34
2023-07-07T12:48
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев о возможных поездках главы государства Владимира Путина по регионам в предвыборный период, подчеркнув, что Кремль их заранее никогда не анонсирует, это связано с безопасностью."Это никогда заранее не анонсируется. Вы знаете, что там есть своя специфика, связанная с безопасностью. Если такие визиты состоятся, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли Путин посетить новые регионы до дня выборов, который пройдет 10 сентября и будет ли это заранее анонсировано. Пока в планах президента таких поездок нет, добавил он.Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.
https://ria.ru/20230706/putin-1882496316.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков отказался отвечать на вопрос о возможных поездках Путина в регионы

Песков: Кремль в целях безопасности никогда не анонсирует поездки Путина в регионы заранее

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков
Президент РФ Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Президент РФ Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев о возможных поездках главы государства Владимира Путина по регионам в предвыборный период, подчеркнув, что Кремль их заранее никогда не анонсирует, это связано с безопасностью.
"Это никогда заранее не анонсируется. Вы знаете, что там есть своя специфика, связанная с безопасностью. Если такие визиты состоятся, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли Путин посетить новые регионы до дня выборов, который пройдет 10 сентября и будет ли это заранее анонсировано. Пока в планах президента таких поездок нет, добавил он.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.
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