https://ria.ru/20230707/putin-1882730900.html
Большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту
Большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту - РИА Новости, 07.07.2023
Большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту
Большинство россиян считает, что президент России Владимир Путин хорошо работает на своем посту, столько же респондентов доверяют ему, следует из результатов... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T10:39
2023-07-07T10:39
2023-07-07T10:39
россия
владимир путин
фонд "общественное мнение"
фомнибус
политика
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Большинство россиян считает, что президент России Владимир Путин хорошо работает на своем посту, столько же респондентов доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". На вопрос, президент России работает на своем посту скорее хорошо или скорее плохо, 76% граждан ответили, что хорошо, 12% – скорее плохо, 11% - затруднились с ответом. Доверяют Путину 76% граждан, скорее не доверяют – 15%, 10% - затруднились с ответом. Опрос "ФОМнибус" проводился с 30 июня по 2 июля 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20230705/ekonomika-1882276535.html
https://ria.ru/20230624/otnosheniya-1880262791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус, политика
Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус, Политика
Большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту
Опрос ФОМ: 76 процентов россиян одобряют работу Владимира Путина на посту президента