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"Кафе Пушкинъ" открылось в обычном режиме после пожара

"Кафе Пушкинъ" открылось в обычном режиме после пожара - РИА Новости, 07.07.2023

"Кафе Пушкинъ" открылось в обычном режиме после пожара

Ресторан "Кафе Пушкинъ", рядом с которым в четверг произошел пожар, в пятницу открылся в обычном режиме в 9 утра, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T10:20

2023-07-07T10:20

2023-07-07T10:20

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ресторан "Кафе Пушкинъ", рядом с которым в четверг произошел пожар, в пятницу открылся в обычном режиме в 9 утра, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы Maison Dellos, владельца ресторана. В четверг в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали РИА Новости, что на Тверском бульваре, 26, горела крыша трехэтажного здания, где находятся рестораны. При этом в пресс-службе группы Maison Dellos агентству сообщили, что возгорания в их заведении не было. Позднее в пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что пожар в здании был полностью потушен, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. "Ресторан "Кафе Пушкинъ" сегодня работает в обычном режиме и с 9 утра принимает гостей", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230408/premiya-1863947169.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва