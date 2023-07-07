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"Кафе Пушкинъ" открылось в обычном режиме после пожара
"Кафе Пушкинъ" открылось в обычном режиме после пожара - РИА Новости, 07.07.2023
"Кафе Пушкинъ" открылось в обычном режиме после пожара
Ресторан "Кафе Пушкинъ", рядом с которым в четверг произошел пожар, в пятницу открылся в обычном режиме в 9 утра, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T10:20
2023-07-07T10:20
2023-07-07T10:20
происшествия
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москва
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ресторан "Кафе Пушкинъ", рядом с которым в четверг произошел пожар, в пятницу открылся в обычном режиме в 9 утра, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы Maison Dellos, владельца ресторана. В четверг в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали РИА Новости, что на Тверском бульваре, 26, горела крыша трехэтажного здания, где находятся рестораны. При этом в пресс-службе группы Maison Dellos агентству сообщили, что возгорания в их заведении не было. Позднее в пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что пожар в здании был полностью потушен, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. "Ресторан "Кафе Пушкинъ" сегодня работает в обычном режиме и с 9 утра принимает гостей", - сообщили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва
"Кафе Пушкинъ" открылось в обычном режиме после пожара
"Кафе Пушкинъ", рядом с которым в четверг произошел пожар, открылось в обычном режиме