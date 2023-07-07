https://ria.ru/20230707/proverki-1882700334.html
МВД будет проверять россиян, отказавшихся от гражданства Украины
МВД будет проверять россиян, отказавшихся от гражданства Украины - РИА Новости, 07.07.2023
МВД будет проверять россиян, отказавшихся от гражданства Украины
МВД РФ будет проводить проверку россиян, решивших отказаться от украинского гражданства, но продолжающих реализовывать права и исполнять обязанности,... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T00:56
2023-07-07T00:56
2023-07-07T00:56
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. МВД РФ будет проводить проверку россиян, решивших отказаться от украинского гражданства, но продолжающих реализовывать права и исполнять обязанности, предусмотренные для граждан Украины. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Семнадцатого июня вступил в силу закон, по которому россияне с гражданством Украины смогут отказаться от него со дня подачи заявления в МВД России. Так, со дня подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданин РФ обязан не совершать действий, "связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины". В четверг Путин подписал указ, утверждающий, среди прочего, проведение проверки в случае несоблюдения такой обязанности. Также указом была утверждена форма заключения. "В ходе проверки должностные лица органов внутренних дел РФ принимают меры по всестороннему, полному, объективному и своевременному установлению обстоятельств, связанных с выявленным фактом несоблюдения установленной обязанности, осуществляют сбор документов и других материалов, необходимых для проверки, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия", – говорится в указе главы государства. При этом отмечается, что "срок проведения проверки не может превышать двух месяцев, начиная со следующего дня после принятия решения о ее проведении". Если же в результате проверки "факт несоблюдения установленной обязанности подтвержден", выносится заключение "о несоблюдении гражданином РФ, который считается не имеющим гражданства Украины, обязанности не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины". Сведения о заключении направляются гражданину РФ, в отношении которого оно вынесено, или его законного представителю, а также в органы федеральной службы безопасности. Как ранее уточняли в МВД России, согласно положениям мартовского закона (вступил в силу в июне), граждане РФ, которые подали соответствующее заявление, должны не получать и не использовать паспорт гражданина Украины, за исключением случаев, когда эти действия совершаются в целях прекращения гражданства. Если это требование будет нарушено, заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины будет считаться недействительным, а гражданин РФ – имеющим гражданство Украины. Повторно обратиться с заявлением можно по истечении 10 лет, отмечали там же.
https://ria.ru/20230704/uklonisty-1882098417.html
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россия, украина, владимир путин
Россия, Украина, Владимир Путин
МВД будет проверять россиян, отказавшихся от гражданства Украины
МВД России будет проводить проверку россиян, решивших отказаться от гражданства Украины
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. МВД РФ будет проводить проверку россиян, решивших отказаться от украинского гражданства, но продолжающих реализовывать права и исполнять обязанности, предусмотренные для граждан Украины.
Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина
опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации.
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Семнадцатого июня вступил в силу закон, по которому россияне с гражданством Украины смогут отказаться от него со дня подачи заявления в МВД России. Так, со дня подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданин РФ обязан не совершать действий, "связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины". В четверг Путин подписал указ, утверждающий, среди прочего, проведение проверки в случае несоблюдения такой обязанности. Также указом была утверждена форма заключения.
"В ходе проверки должностные лица органов внутренних дел РФ принимают меры по всестороннему, полному, объективному и своевременному установлению обстоятельств, связанных с выявленным фактом несоблюдения установленной обязанности, осуществляют сбор документов и других материалов, необходимых для проверки, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия", – говорится в указе главы государства.
При этом отмечается, что "срок проведения проверки не может превышать двух месяцев, начиная со следующего дня после принятия решения о ее проведении".
Если же в результате проверки "факт несоблюдения установленной обязанности подтвержден", выносится заключение "о несоблюдении гражданином РФ, который считается не имеющим гражданства Украины, обязанности не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины".
Сведения о заключении направляются гражданину РФ, в отношении которого оно вынесено, или его законного представителю, а также в органы федеральной службы безопасности.
Как ранее уточняли в МВД России, согласно положениям мартовского закона (вступил в силу в июне), граждане РФ, которые подали соответствующее заявление, должны не получать и не использовать паспорт гражданина Украины, за исключением случаев, когда эти действия совершаются в целях прекращения гражданства.
Если это требование будет нарушено, заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины будет считаться недействительным, а гражданин РФ – имеющим гражданство Украины. Повторно обратиться с заявлением можно по истечении 10 лет, отмечали там же.
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