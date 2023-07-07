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Омбудсмен ЛНР получила около 390 обращений о пропавших без вести бойцах ВСУ - РИА Новости, 07.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:12 07.07.2023 (обновлено: 15:13 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/propavshie-1882811656.html
Омбудсмен ЛНР получила около 390 обращений о пропавших без вести бойцах ВСУ
Омбудсмен ЛНР получила около 390 обращений о пропавших без вести бойцах ВСУ - РИА Новости, 07.07.2023
Омбудсмен ЛНР получила около 390 обращений о пропавших без вести бойцах ВСУ
Почти 390 обращений по розыску пропавших без вести украинских военных за полгода 2023 года поступило в аппарат омбудсмена ЛНР, написала в пятницу уполномоченный РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:12
2023-07-07T15:13
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
виктория сердюкова
украина
в мире
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Почти 390 обращений по розыску пропавших без вести украинских военных за полгода 2023 года поступило в аппарат омбудсмена ЛНР, написала в пятницу уполномоченный по правам человека в регионе Виктория Сердюкова в своем телеграм-канале. "За шесть месяцев текущего года в аппарат Уполномоченного поступило 387 обращений по вопросу розыска пропавших без вести украинских граждан, которые принимали участие в боевых действиях на стороне государства Украина", - сообщила Сердюкова. Омбудсмен отметила, что в результате проверок поступивших в аппарат обращений установлено, что только 70 военнослужащих вооруженных формирований Украины содержится на территории ЛНР. Сердюкова подчеркнула, что речь идет о военнослужащих, чьи родственники обратились в аппарат омбудсмена ЛНР. По ее данным, судьба остальных 317 граждан Украины остается неизвестной.
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луганская народная республика, виктория сердюкова, украина, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Виктория Сердюкова, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины
Омбудсмен ЛНР получила около 390 обращений о пропавших без вести бойцах ВСУ

Омбудсмен ЛНР Сердюкова за полгода получила 387 обращений о пропавших без вести бойцах ВСУ

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Почти 390 обращений по розыску пропавших без вести украинских военных за полгода 2023 года поступило в аппарат омбудсмена ЛНР, написала в пятницу уполномоченный по правам человека в регионе Виктория Сердюкова в своем телеграм-канале.
«
"За шесть месяцев текущего года в аппарат Уполномоченного поступило 387 обращений по вопросу розыска пропавших без вести украинских граждан, которые принимали участие в боевых действиях на стороне государства Украина", - сообщила Сердюкова.
Омбудсмен отметила, что в результате проверок поступивших в аппарат обращений установлено, что только 70 военнослужащих вооруженных формирований Украины содержится на территории ЛНР. Сердюкова подчеркнула, что речь идет о военнослужащих, чьи родственники обратились в аппарат омбудсмена ЛНР. По ее данным, судьба остальных 317 граждан Украины остается неизвестной.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВиктория СердюковаУкраинаВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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