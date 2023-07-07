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Омбудсмен ЛНР получила около 390 обращений о пропавших без вести бойцах ВСУ

Омбудсмен ЛНР получила около 390 обращений о пропавших без вести бойцах ВСУ - РИА Новости, 07.07.2023

Омбудсмен ЛНР получила около 390 обращений о пропавших без вести бойцах ВСУ

Почти 390 обращений по розыску пропавших без вести украинских военных за полгода 2023 года поступило в аппарат омбудсмена ЛНР, написала в пятницу уполномоченный РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T15:12

2023-07-07T15:12

2023-07-07T15:13

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

виктория сердюкова

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ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Почти 390 обращений по розыску пропавших без вести украинских военных за полгода 2023 года поступило в аппарат омбудсмена ЛНР, написала в пятницу уполномоченный по правам человека в регионе Виктория Сердюкова в своем телеграм-канале. "За шесть месяцев текущего года в аппарат Уполномоченного поступило 387 обращений по вопросу розыска пропавших без вести украинских граждан, которые принимали участие в боевых действиях на стороне государства Украина", - сообщила Сердюкова. Омбудсмен отметила, что в результате проверок поступивших в аппарат обращений установлено, что только 70 военнослужащих вооруженных формирований Украины содержится на территории ЛНР. Сердюкова подчеркнула, что речь идет о военнослужащих, чьи родственники обратились в аппарат омбудсмена ЛНР. По ее данным, судьба остальных 317 граждан Украины остается неизвестной.

https://ria.ru/20230707/plennye-1882810164.html

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луганская народная республика, виктория сердюкова, украина, в мире, вооруженные силы украины