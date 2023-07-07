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На севере Приамурья отменили особый противопожарный режим - РИА Новости, 07.07.2023
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06:29 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/priamure-1882710305.html
На севере Приамурья отменили особый противопожарный режим
На севере Приамурья отменили особый противопожарный режим - РИА Новости, 07.07.2023
На севере Приамурья отменили особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим с понедельника отменяется на севере Амурской области, также с 10 июля можно посещать леса, сообщает министерство лесного хозяйства... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T06:29
2023-07-07T06:29
амурская область
василий орлов (губернатор)
природные пожары в россии
мазановский район
зея (город)
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июл – РИА Новости. Особый противопожарный режим с понедельника отменяется на севере Амурской области, также с 10 июля можно посещать леса, сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья. "Особый противопожарный режим с 10 июля отменяется на севере Приамурья: в Зейском, Тындинском, Сковородинском округах, Селемджинском, Магдагачинском, Мазановском районах, Зее, Тынде. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Орлов. С этого дня снимаются ограничения на посещение лесов", - говорится в сообщении. Особый противопожарный режим 14 июня был снят в центральных и южных районах области. За время его действия сотрудники лесничества, полиция, отделы надзорной деятельности, административные комиссии муниципальных образований составили 1707 административных протоколов за нарушение требований пожарной безопасности. На территории Приамурья продолжает действовать пожароопасный сезон. Населению необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, аккуратно обращаться с огнем рядом с лесами, говорится в сообщении.
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амурская область
мазановский район
зея (город)
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амурская область, василий орлов (губернатор), природные пожары в россии, мазановский район, зея (город), происшествия
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Природные пожары в России, Мазановский район, Зея (город), Происшествия
На севере Приамурья отменили особый противопожарный режим

На севере Приамурья отменили особый противопожарный режим и разрешили посещать леса

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкПожарный вертолет Ми-8МТВ-2 МЧС России в аэропорту Благовещенска Амурской области
Пожарный вертолет Ми-8МТВ-2 МЧС России в аэропорту Благовещенска Амурской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Пожарный вертолет Ми-8МТВ-2 МЧС России в аэропорту Благовещенска Амурской области. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июл – РИА Новости. Особый противопожарный режим с понедельника отменяется на севере Амурской области, также с 10 июля можно посещать леса, сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья.
«
"Особый противопожарный режим с 10 июля отменяется на севере Приамурья: в Зейском, Тындинском, Сковородинском округах, Селемджинском, Магдагачинском, Мазановском районах, Зее, Тынде. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Орлов. С этого дня снимаются ограничения на посещение лесов", - говорится в сообщении.
Особый противопожарный режим 14 июня был снят в центральных и южных районах области. За время его действия сотрудники лесничества, полиция, отделы надзорной деятельности, административные комиссии муниципальных образований составили 1707 административных протоколов за нарушение требований пожарной безопасности.
На территории Приамурья продолжает действовать пожароопасный сезон. Населению необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, аккуратно обращаться с огнем рядом с лесами, говорится в сообщении.
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Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)Природные пожары в РоссииМазановский районЗея (город)Происшествия
 
 
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