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На севере Приамурья отменили особый противопожарный режим
На севере Приамурья отменили особый противопожарный режим - РИА Новости, 07.07.2023
На севере Приамурья отменили особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим с понедельника отменяется на севере Амурской области, также с 10 июля можно посещать леса, сообщает министерство лесного хозяйства... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T06:29
2023-07-07T06:29
2023-07-07T06:29
амурская область
василий орлов (губернатор)
природные пожары в россии
мазановский район
зея (город)
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июл – РИА Новости. Особый противопожарный режим с понедельника отменяется на севере Амурской области, также с 10 июля можно посещать леса, сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья. "Особый противопожарный режим с 10 июля отменяется на севере Приамурья: в Зейском, Тындинском, Сковородинском округах, Селемджинском, Магдагачинском, Мазановском районах, Зее, Тынде. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Орлов. С этого дня снимаются ограничения на посещение лесов", - говорится в сообщении. Особый противопожарный режим 14 июня был снят в центральных и южных районах области. За время его действия сотрудники лесничества, полиция, отделы надзорной деятельности, административные комиссии муниципальных образований составили 1707 административных протоколов за нарушение требований пожарной безопасности. На территории Приамурья продолжает действовать пожароопасный сезон. Населению необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, аккуратно обращаться с огнем рядом с лесами, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230707/primore-1882705469.html
амурская область
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амурская область, василий орлов (губернатор), природные пожары в россии, мазановский район, зея (город), происшествия
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Природные пожары в России, Мазановский район, Зея (город), Происшествия
На севере Приамурья отменили особый противопожарный режим
На севере Приамурья отменили особый противопожарный режим и разрешили посещать леса