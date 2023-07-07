https://ria.ru/20230707/prestuplenie-1882725179.html

"Это преступление". Решение Байдена по Украине возмутило пользователей Сети

"Это преступление". Решение Байдена по Украине возмутило пользователей Сети - РИА Новости, 07.07.2023

"Это преступление". Решение Байдена по Украине возмутило пользователей Сети

Пользователи Twitter жестко раскритиковали готовящееся решение президента США Джо Байдена поставить кассетные боеприпасы киевскому режиму. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T10:07

2023-07-07T10:07

2023-07-07T10:07

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter жестко раскритиковали готовящееся решение президента США Джо Байдена поставить кассетные боеприпасы киевскому режиму."Это неправильный поступок. Не просто так кассетные боеприпасы запрещены многими странами и международными конвенциями", — написал LeoDevSol."Кассетные бомбы находятся под международным запретом, их использование считается преступлением против человечества. Что задумали Белый дом и Байден? Он хочет, чтобы его запомнили за массовые убийства? Мы не должны их использовать или позволять кому-либо их применять", — отметил onevoice_1."Скоро они будут захвачены российскими войсками", — сыронизировал sirpeeworld."Эти бомбы могут серьезно навредить местным жителям, американцы просто ужасные люди", — пожаловался Alejand98811251."А дальше что? Байден отправит на Украину ядерные боеголовки?" — подытожил Christ02408Накануне источник в Белом доме заявил, что США вскоре объявят о передаче Украине кассетных боеприпасов, сообщила газета The New York Times.В международной неправительственной организации Human Rights Watch предостерегли США от передачи кассетных боеприпасов украинским войскам, заявив, что это неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.

https://ria.ru/20230706/snaryady-1882693732.html

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в мире, украина, сша, джо байден, twitter