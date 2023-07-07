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"Это преступление". Решение Байдена по Украине возмутило пользователей Сети - РИА Новости, 07.07.2023
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10:07 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/prestuplenie-1882725179.html
"Это преступление". Решение Байдена по Украине возмутило пользователей Сети
"Это преступление". Решение Байдена по Украине возмутило пользователей Сети - РИА Новости, 07.07.2023
"Это преступление". Решение Байдена по Украине возмутило пользователей Сети
Пользователи Twitter жестко раскритиковали готовящееся решение президента США Джо Байдена поставить кассетные боеприпасы киевскому режиму. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T10:07
2023-07-07T10:07
в мире
украина
сша
джо байден
twitter
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter жестко раскритиковали готовящееся решение президента США Джо Байдена поставить кассетные боеприпасы киевскому режиму."Это неправильный поступок. Не просто так кассетные боеприпасы запрещены многими странами и международными конвенциями", — написал LeoDevSol."Кассетные бомбы находятся под международным запретом, их использование считается преступлением против человечества. Что задумали Белый дом и Байден? Он хочет, чтобы его запомнили за массовые убийства? Мы не должны их использовать или позволять кому-либо их применять", — отметил onevoice_1."Скоро они будут захвачены российскими войсками", — сыронизировал sirpeeworld."Эти бомбы могут серьезно навредить местным жителям, американцы просто ужасные люди", — пожаловался Alejand98811251.&quot;А дальше что? Байден отправит на Украину ядерные боеголовки?&quot; — подытожил Christ02408Накануне источник в Белом доме заявил, что США вскоре объявят о передаче Украине кассетных боеприпасов, сообщила газета The New York Times.В международной неправительственной организации Human Rights Watch предостерегли США от передачи кассетных боеприпасов украинским войскам, заявив, что это неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
https://ria.ru/20230706/snaryady-1882693732.html
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в мире, украина, сша, джо байден, twitter
В мире, Украина, США, Джо Байден, Twitter
"Это преступление". Решение Байдена по Украине возмутило пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали намерение Белого дома поставить кассетные бомбы Киеву

© AP Photo / Charles Rex ArbogastПрезидент США Джо Байден выступает в Чикаго. 28 июня 2023
Президент США Джо Байден выступает в Чикаго. 28 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Президент США Джо Байден выступает в Чикаго. 28 июня 2023. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter жестко раскритиковали готовящееся решение президента США Джо Байдена поставить кассетные боеприпасы киевскому режиму.
"Это неправильный поступок. Не просто так кассетные боеприпасы запрещены многими странами и международными конвенциями", — написал LeoDevSol.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Кассетные снаряды будут десятки лет убивать самих украинцев, заявили в США
6 июля, 23:18
"Кассетные бомбы находятся под международным запретом, их использование считается преступлением против человечества. Что задумали Белый дом и Байден? Он хочет, чтобы его запомнили за массовые убийства? Мы не должны их использовать или позволять кому-либо их применять", — отметил onevoice_1.
"Скоро они будут захвачены российскими войсками", — сыронизировал sirpeeworld.
"Эти бомбы могут серьезно навредить местным жителям, американцы просто ужасные люди", — пожаловался Alejand98811251.
«

"А дальше что? Байден отправит на Украину ядерные боеголовки?" — подытожил Christ02408

Накануне источник в Белом доме заявил, что США вскоре объявят о передаче Украине кассетных боеприпасов, сообщила газета The New York Times.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch предостерегли США от передачи кассетных боеприпасов украинским войскам, заявив, что это неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
США пообещали подобрать Киеву более эффективные кассетные боеприпасы
6 июля, 22:17
 
В миреУкраинаСШАДжо БайденTwitter
 
 
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