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Российские военные отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 07.07.2023
Российские военные отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила десять атак ВСУ, в результате чего Украина потеряла более 420 военнослужащих убитыми... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:16
2023-07-07T14:16
2023-07-07T14:51
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила десять атак ВСУ, в результате чего Украина потеряла более 420 военнослужащих убитыми и ранеными, 16 единиц техники, включая одну гаубицу Krab польского производства, сообщили в пятницу в Минобороны России."На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено десять атак противника в районах населенных пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и Водяное Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве."В ходе боевых действий потери ВСУ составили свыше 420 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, семь боевых машин пехоты, четыре пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства", - добавили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские военные отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: группировка Юг за сутки отразила десять атак ВСУ на Донецком направлении
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости.
Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила десять атак ВСУ, в результате чего Украина потеряла более 420 военнослужащих убитыми и ранеными, 16 единиц техники, включая одну гаубицу Krab польского производства, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено десять атак противника в районах населенных пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и Водяное Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.
"В ходе боевых действий потери ВСУ составили свыше 420 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, семь боевых машин пехоты, четыре пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства", - добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине