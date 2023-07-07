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Российские военные отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 07.07.2023

Российские военные отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении

Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила десять атак ВСУ, в результате чего Украина потеряла более 420 военнослужащих убитыми... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T14:16

2023-07-07T14:16

2023-07-07T14:51

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила десять атак ВСУ, в результате чего Украина потеряла более 420 военнослужащих убитыми и ранеными, 16 единиц техники, включая одну гаубицу Krab польского производства, сообщили в пятницу в Минобороны России."На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено десять атак противника в районах населенных пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и Водяное Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве."В ходе боевых действий потери ВСУ составили свыше 420 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, семь боевых машин пехоты, четыре пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, украина