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Посол Грузии заявил о понижении уровня дипотношений с Украиной

Посол Грузии заявил о понижении уровня дипотношений с Украиной - РИА Новости, 07.07.2023

Посол Грузии заявил о понижении уровня дипотношений с Украиной

Решение украинского руководства отправить на родину грузинского посла свидетельствует о понижении уровня дипломатических отношений между странами, заявил... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T00:47

2023-07-07T00:47

2023-07-07T01:05

украина

грузия

тбилиси

владимир зеленский

михаил саакашвили

в мире

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ТБИЛИСИ, 7 июл - РИА Новости. Решение украинского руководства отправить на родину грузинского посла свидетельствует о понижении уровня дипломатических отношений между странами, заявил покинувший Украину посол Грузии Георгий Закарашвили. "Это означает понижение уровня дипломатических отношений. После этого следует разрыв дипломатических отношений. Главной задачей для меня было покинуть территорию Украины в данные сроки, о чем мы договорились с украинской стороной", - сказал посол в эфире телекомпании "Имеди".В понедельник бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния. Позже Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. В МИД Грузии это решение Киева назвали крайней формой обострения отношений.

https://ria.ru/20230705/saakashvili-1882359594.html

украина

грузия

тбилиси

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украина, грузия, тбилиси, владимир зеленский, михаил саакашвили, в мире