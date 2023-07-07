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Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 800 миллионов долларов - РИА Новости, 07.07.2023
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21:57 07.07.2023 (обновлено: 22:09 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/pomosch-1882902524.html
Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 800 миллионов долларов
Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 800 миллионов долларов - РИА Новости, 07.07.2023
Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 800 миллионов долларов
США подготовили для Украины новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов, куда войдут кассетные боеприпасы для артиллерийских орудий и десятки единиц... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T21:57
2023-07-07T22:09
в мире
украина
министерство обороны сша
сша
пентагон
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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. США подготовили для Украины новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов, куда войдут кассетные боеприпасы для артиллерийских орудий и десятки единиц бронетехники, сообщили Пентагон и госдепартамент.Украинским войскам передаются, в частности, 155-миллиметровые снаряды, в том числе кассетные типа DPICM, 32 боевых машин пехоты Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker, системы ПВО Avenger и Stinger и 31 155-миллиметровую гаубицу.В пакет помощи также вошли боеприпасы для систем ПВО Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW, высокоточные авиационные боеприпасы, беспилотные летательные аппараты Penguin, оборудование для разминирования, 27 ремонтно-эвакуационных машин, 10 "тактических автомобилей" для буксировки военной техники.Украинцы получат также стрелковое вооружение и свыше 28 миллионов патронов и гранат.
https://ria.ru/20230707/reshenie-1882899416.html
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в мире, украина, министерство обороны сша, сша, пентагон
В мире, Украина, Министерство обороны США, США, Пентагон
Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 800 миллионов долларов

Пентагон объявил о пакете помощи Киеву с кассетными боеприпасами на 800 миллионов долларов

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. США подготовили для Украины новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов, куда войдут кассетные боеприпасы для артиллерийских орудий и десятки единиц бронетехники, сообщили Пентагон и госдепартамент.
Украинским войскам передаются, в частности, 155-миллиметровые снаряды, в том числе кассетные типа DPICM, 32 боевых машин пехоты Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker, системы ПВО Avenger и Stinger и 31 155-миллиметровую гаубицу.
В пакет помощи также вошли боеприпасы для систем ПВО Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW, высокоточные авиационные боеприпасы, беспилотные летательные аппараты Penguin, оборудование для разминирования, 27 ремонтно-эвакуационных машин, 10 "тактических автомобилей" для буксировки военной техники.
Украинцы получат также стрелковое вооружение и свыше 28 миллионов патронов и гранат.
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