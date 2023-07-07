https://ria.ru/20230707/pomosch-1882761084.html
Рязанская область отправила стройматериалы в Херсонскую область
Рязанская область отправила стройматериалы в Херсонскую область - РИА Новости, 07.07.2023
Рязанская область отправила стройматериалы в Херсонскую область
Рязанская область отправила стройматериалы для восстановления объектов в подшефных муниципалитетах Херсонской области, регион намерен посылать грузы раз в... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:17
2023-07-07T12:17
2023-07-07T12:18
надежные люди
рязанская область
херсонская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 7 июл – РИА Новости. Рязанская область отправила стройматериалы для восстановления объектов в подшефных муниципалитетах Херсонской области, регион намерен посылать грузы раз в две-три недели, сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале. "Все регионы страны помогают сейчас новым субъектам. Восстанавливают разрушенные дома, соцучреждения, дороги. Рязанская область взяла шефство над рядом муниципалитетов в Херсонской области", - написал Малков. По его словам, в пятницу регион отправляет "партию стройматериалов: 600 листов ОСБ, пять тонн цемента и 2000 листов шифера". Груз планируется доставить до места назначения через три дня. "Будем отправлять помощь раз в две-три недели", - уточнил Малков. Губернатор Рязанской области добавил, что в селе Чкалово регион приступает к модернизации объектов культуры, планируется привести в порядок здание библиотеки, обновить книжный фонд. Также будет отремонтирован дом культуры, туда направят костюмы для постановок и реквизит.
https://ria.ru/20230706/pomosch-1882605194.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, херсонская область , павел малков
Надежные люди, Рязанская область, Херсонская область , Павел Малков
Рязанская область отправила стройматериалы в Херсонскую область
Рязанская область отправила стройматериалы в подшефные муниципалитеты Херсонской области
РЯЗАНЬ, 7 июл – РИА Новости.
Рязанская область отправила стройматериалы для восстановления объектов в подшефных муниципалитетах Херсонской области, регион намерен посылать грузы раз в две-три недели, сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале
.
"Все регионы страны помогают сейчас новым субъектам. Восстанавливают разрушенные дома, соцучреждения, дороги. Рязанская область взяла шефство над рядом муниципалитетов в Херсонской области", - написал Малков.
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По его словам, в пятницу регион отправляет "партию стройматериалов: 600 листов ОСБ, пять тонн цемента и 2000 листов шифера". Груз планируется доставить до места назначения через три дня. "Будем отправлять помощь раз в две-три недели", - уточнил Малков.
Губернатор Рязанской области добавил, что в селе Чкалово регион приступает к модернизации объектов культуры, планируется привести в порядок здание библиотеки, обновить книжный фонд. Также будет отремонтирован дом культуры, туда направят костюмы для постановок и реквизит.
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