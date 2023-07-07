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Глава Самарской области Азаров передал партию спецтехники бойцам в зоне СВО

Глава Самарской области Азаров передал партию спецтехники бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 07.07.2023

Глава Самарской области Азаров передал партию спецтехники бойцам в зоне СВО

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и передал подразделениям, где... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T11:23

2023-07-07T11:23

2023-07-07T12:44

самарская область

дмитрий азаров

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и передал подразделениям, где служат земляки, 12 единиц техники, сообщает пресс-служба регионального правительства. В число техники вошли машины с грузоподъемными механизмами, для перевозки людей, а также переданы запасные части, дополнительные спецсредства, снаряжение и амуниция. По данным пресс-службы, ранее Азаров акцентировал внимание земляков на выполнении главной задачи – сделать все возможное для скорейшего достижения победы в СВО. "Сегодня миссия Самарской области, как и в годы Великой Отечественной войны – быть надежным тылом для страны, российской армии и их семей", – приводятся в сообщении слова Азарова. Передавая очередную партию спецтехники, Азаров подчеркнул, что регион будет и дальше оказывать необходимую дополнительную помощь бойцам для успешного выполнения боевых задач. "Рад, что нам удалось и в этот раз при поддержке крупных промышленных предприятий Самарской области, депутатского корпуса и всех активных, неравнодушных жителей региона дополнительно доставить технику в воинские подразделения российской армии, где проходят службу самарские защитники. Убежден, что помощь на такой постоянной основе позволит приблизить победу – одну на всех", – заявил губернатор. Во время предыдущей поездки в зону проведения СВО Азаров передал 32 единицы техники, в том числе для подвоза воды и топлива, тушения пожаров, передвижные дизель-генераторы. Сегодняшняя колонна машин, как и в прошлый раз, сформирована на основе пожеланий самих защитников и при поддержке крупнейших предприятий Самарской области, депутатов. Во время поездки в зону СВО Азаров пообщался с бойцами, взял в проработку все предложения, а также вопросы личного характера по оказанию дополнительной помощи их семьям. "Мы там, где бойцы. Поэтому сколько бы ни занимала дорога к защитникам и каких бы усилий это ни стоило, это оправдано. Потому что это вселяет в них уверенность в том, что о них ни на один день на родной самарской земле не забывают, что мы всегда готовы плечо подставить, помочь и военнослужащим, и их семьям. Самарская область изо всех сил приближает день победы, помогает нашим бойцам, где бы они ни были. Я здесь для этого, чтобы знать из первых уст, чем помочь", - сказал глава Самарской области.

https://ria.ru/20230624/samara-1880179510.html

самарская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

самарская область, дмитрий азаров