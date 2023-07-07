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Сейм Польши рассмотрит вопрос о вотуме недоверия главе минобороны
Сейм Польши рассмотрит вопрос о вотуме недоверия главе минобороны - РИА Новости, 07.07.2023
Сейм Польши рассмотрит вопрос о вотуме недоверия главе минобороны
Сейм Польши рассмотрит в пятницу вопрос о вынесении вотума недоверия министру национальной обороны Мариушу Блащаку, соответствующий пункт находится в плане... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T00:21
2023-07-07T00:21
2023-07-07T00:21
польша
быдгощ
мариуш блащак
право и справедливость
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ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Сейм Польши рассмотрит в пятницу вопрос о вынесении вотума недоверия министру национальной обороны Мариушу Блащаку, соответствующий пункт находится в плане работы сейма на 7 июля. Рассмотрение вопроса о вынесении Блащаку вотума недоверия инициировала оппозиция в лице "Гражданской коалиции" и партии "Левые". В обосновании говорится, что "действия, предпринятые в последнее время Мариушем Блащаком, ясно показывают, что он не является достаточно ответственным лицом, чтобы в условиях войны, продолжающейся прямо за польской границей, занимать пост министра национальной обороны". В этом контексте упоминается среди прочего дело о ракете, которая упала в декабре под Быдгощем. Руководство Польши, в том числе глава минобороны, премьер-министр и президент до сих пор утверждают, что узнали об этом лишь в апреле. Глава парламентской фракции "Гражданской коалиции" Борис Будка, в частности, заявил журналистам, что "в трудные времена министром не может быть трус, который не может признать свои ошибки". При этом в правящей партии Польши "Право и справедливость" уверены, что оппозиции не хватит голосов для того, чтобы вынести Блащаку вотум недоверия. Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер заявил журналистам, что у "Права и справедливости" до сих пор сохраняется парламентское большинство. "Нет никакой угрозы, потому что наше парламентское большинство стабильно, и мы не позволим отправить в отставку министра национальной обороны в ситуации, когда за нашей восточной границей идет военный конфликт", - сказал он.
https://ria.ru/20230701/poklonenie-1881598110.html
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польша, быдгощ, мариуш блащак, право и справедливость, в мире
Польша, Быдгощ, Мариуш Блащак, Право и справедливость, В мире
Сейм Польши рассмотрит вопрос о вотуме недоверия главе минобороны
Сейм Польши рассмотрит вопрос о вынесении вотума недоверия министру обороны Блащаку
ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Сейм Польши рассмотрит в пятницу вопрос о вынесении вотума недоверия министру национальной обороны Мариушу Блащаку, соответствующий пункт находится в плане работы сейма на 7 июля.
Рассмотрение вопроса о вынесении Блащаку вотума недоверия инициировала оппозиция в лице "Гражданской коалиции" и партии "Левые". В обосновании говорится, что "действия, предпринятые в последнее время Мариушем Блащаком, ясно показывают, что он не является достаточно ответственным лицом, чтобы в условиях войны, продолжающейся прямо за польской границей, занимать пост министра национальной обороны".
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В этом контексте упоминается среди прочего дело о ракете, которая упала в декабре под Быдгощем
. Руководство Польши, в том числе глава минобороны, премьер-министр и президент до сих пор утверждают, что узнали об этом лишь в апреле.
Глава парламентской фракции "Гражданской коалиции" Борис Будка, в частности, заявил журналистам, что "в трудные времена министром не может быть трус, который не может признать свои ошибки".
При этом в правящей партии Польши "Право и справедливость
" уверены, что оппозиции не хватит голосов для того, чтобы вынести Блащаку вотум недоверия. Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер заявил журналистам, что у "Права и справедливости" до сих пор сохраняется парламентское большинство. "Нет никакой угрозы, потому что наше парламентское большинство стабильно, и мы не позволим отправить в отставку министра национальной обороны в ситуации, когда за нашей восточной границей идет военный конфликт", - сказал он.
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