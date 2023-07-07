https://ria.ru/20230707/polsha-1882698211.html

Сейм Польши рассмотрит вопрос о вотуме недоверия главе минобороны

Сейм Польши рассмотрит вопрос о вотуме недоверия главе минобороны - РИА Новости, 07.07.2023

Сейм Польши рассмотрит вопрос о вотуме недоверия главе минобороны

Сейм Польши рассмотрит в пятницу вопрос о вынесении вотума недоверия министру национальной обороны Мариушу Блащаку, соответствующий пункт находится в плане... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T00:21

2023-07-07T00:21

2023-07-07T00:21

польша

быдгощ

мариуш блащак

право и справедливость

в мире

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ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Сейм Польши рассмотрит в пятницу вопрос о вынесении вотума недоверия министру национальной обороны Мариушу Блащаку, соответствующий пункт находится в плане работы сейма на 7 июля. Рассмотрение вопроса о вынесении Блащаку вотума недоверия инициировала оппозиция в лице "Гражданской коалиции" и партии "Левые". В обосновании говорится, что "действия, предпринятые в последнее время Мариушем Блащаком, ясно показывают, что он не является достаточно ответственным лицом, чтобы в условиях войны, продолжающейся прямо за польской границей, занимать пост министра национальной обороны". В этом контексте упоминается среди прочего дело о ракете, которая упала в декабре под Быдгощем. Руководство Польши, в том числе глава минобороны, премьер-министр и президент до сих пор утверждают, что узнали об этом лишь в апреле. Глава парламентской фракции "Гражданской коалиции" Борис Будка, в частности, заявил журналистам, что "в трудные времена министром не может быть трус, который не может признать свои ошибки". При этом в правящей партии Польши "Право и справедливость" уверены, что оппозиции не хватит голосов для того, чтобы вынести Блащаку вотум недоверия. Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер заявил журналистам, что у "Права и справедливости" до сих пор сохраняется парламентское большинство. "Нет никакой угрозы, потому что наше парламентское большинство стабильно, и мы не позволим отправить в отставку министра национальной обороны в ситуации, когда за нашей восточной границей идет военный конфликт", - сказал он.

https://ria.ru/20230701/poklonenie-1881598110.html

https://ria.ru/20230705/tsru-1882408106.html

польша

быдгощ

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польша, быдгощ, мариуш блащак, право и справедливость, в мире