https://ria.ru/20230707/podium-1882704480.html

Недовольный Байден отпинал трибуну во время выступления

Недовольный Байден отпинал трибуну во время выступления - РИА Новости, 07.07.2023

Недовольный Байден отпинал трибуну во время выступления

Президент США Джо Байден начал бить ногой по трибуне во время выступления в Южной Каролине, видео было опубликовано на Youtube-канале GOP War Room. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T02:57

2023-07-07T02:57

2023-07-07T06:40

в мире

сша

южная каролина

джо байден

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден начал бить ногой по трибуне во время выступления в Южной Каролине, видео было опубликовано на Youtube-канале GOP War Room.На кадрах видно, как глава Белого дома несколько раз бьет ногой по трибуне, после чего поворачивается спиной к собравшейся аудитории и пытается делать то же самое, но уже под другим углом."Если вам интересно, что я пинаю, я пинаю трибуну. Это не работает", — пожаловался Байден.После попытки объяснить свое поведение президент США пошутил, что станет выше ростом, если встанет на нее.Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, "здоровался" с воздухом или терялся на сцене.

https://ria.ru/20230706/bayden-1882484405.html

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в мире, сша, южная каролина, джо байден