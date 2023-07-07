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Недовольный Байден отпинал трибуну во время выступления
Недовольный Байден отпинал трибуну во время выступления - РИА Новости, 07.07.2023
Недовольный Байден отпинал трибуну во время выступления
Президент США Джо Байден начал бить ногой по трибуне во время выступления в Южной Каролине, видео было опубликовано на Youtube-канале GOP War Room. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T02:57
2023-07-07T02:57
2023-07-07T06:40
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден начал бить ногой по трибуне во время выступления в Южной Каролине, видео было опубликовано на Youtube-канале GOP War Room.На кадрах видно, как глава Белого дома несколько раз бьет ногой по трибуне, после чего поворачивается спиной к собравшейся аудитории и пытается делать то же самое, но уже под другим углом."Если вам интересно, что я пинаю, я пинаю трибуну. Это не работает", — пожаловался Байден.После попытки объяснить свое поведение президент США пошутил, что станет выше ростом, если встанет на нее.Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, "здоровался" с воздухом или терялся на сцене.
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в мире, сша, южная каролина, джо байден
В мире, США, Южная Каролина, Джо Байден
Недовольный Байден отпинал трибуну во время выступления
Президент США Байден несколько раз ударил ногой трибуну во время выступления
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
Президент США Джо Байден начал бить ногой по трибуне во время выступления в Южной Каролине, видео было опубликовано на Youtube-канале GOP War Room
.
На кадрах видно, как глава Белого дома несколько раз бьет ногой по трибуне, после чего поворачивается спиной к собравшейся аудитории и пытается делать то же самое, но уже под другим углом.
«
"Если вам интересно, что я пинаю, я пинаю трибуну. Это не работает", — пожаловался Байден.
После попытки объяснить свое поведение президент США пошутил, что станет выше ростом, если встанет на нее.
Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, "здоровался" с воздухом или терялся на сцене.
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