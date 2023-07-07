Пленные украинские военные встретились в колонии в ДНР со своими семьями
Пленным военным ВСУ дали встретиться с родными, живущими на освобожденных территориях
Украинский военнопленный . Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Пленные бойцы ВСУ получили возможность встретиться со своими родными, которые остались и проживают на освобожденных территориях, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча пленных с родственниками состоялась в исправительной колонии, где они содержатся, организатором выступили власти ДНР. Всего в колонию приехало пять семей, большинство из них с освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей.
"Мы сейчас дома, это наша земля и наша родина, мы никуда отсюда не поедем. И мы хотим, чтобы семья была вся вместе... Привезли продукты, покушать, стейки, фрукты, пиццу. Ждем, когда уже будет можно (раздать продукты - ред.)", - рассказала журналистам жительница Волновахи мама Артёма Арфиняка - водителя оборонявшего "Азовсталь" подразделения ВСУ.
По словам Артёма, он подписал контракт с ВСУ 18 февраля 2022 года, его сразу отправили в Мариуполь. Идти в бой он отказался, ему поручили "охрану лагеря по хозчасти" на "Азовстали". "Принеси-подай, в войне не участвовал, не стрелял ни в людей, ничего противозаконного не делал. А потом, с 14 на 15 апреля, когда бункер был взорван, подошёл командир части и сказал полковнику: забери там одного парня контуженного, ну и этого, который боится воевать. Меня забрали на "Юпитер", где сидело командование… В основном командовали командиры "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация - ред.) всем", - рассказывает он.
Некоторые бойцы ВСУ, в том числе и он, хотели выйти к российским войскам, но опасались, что их расстреляют боевики "Азова"*. "3 марта с частью приехали на завод, я сразу понял, что ничем хорошим это не закончится. Были мысли сразу выйти оттуда, но ребята говорили: "Куда ты пойдешь, тут "Азов"*, тебя свои сразу в спину застрелят еще на выходе". У большинства были такие мысли, особенно во второй половине весны, но ничего не делали. Всех за собой тянул "Азов"*, - добавил Артем.
В прошлом году российские войска окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя.
* Запрещенная в России террористическая организация