https://ria.ru/20230707/plennye-1882810164.html

Пленные украинские военные встретились в колонии в ДНР со своими семьями

Пленные украинские военные встретились в колонии в ДНР со своими семьями - РИА Новости, 07.07.2023

Пленные украинские военные встретились в колонии в ДНР со своими семьями

Пленные бойцы ВСУ получили возможность встретиться со своими родными, которые остались и проживают на освобожденных территориях, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T15:06

2023-07-07T15:06

2023-07-07T15:06

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Пленные бойцы ВСУ получили возможность встретиться со своими родными, которые остались и проживают на освобожденных территориях, передает корреспондент РИА Новости. Встреча пленных с родственниками состоялась в исправительной колонии, где они содержатся, организатором выступили власти ДНР. Всего в колонию приехало пять семей, большинство из них с освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей. "Мы сейчас дома, это наша земля и наша родина, мы никуда отсюда не поедем. И мы хотим, чтобы семья была вся вместе... Привезли продукты, покушать, стейки, фрукты, пиццу. Ждем, когда уже будет можно (раздать продукты - ред.)", - рассказала журналистам жительница Волновахи мама Артёма Арфиняка - водителя оборонявшего "Азовсталь" подразделения ВСУ. По словам Артёма, он подписал контракт с ВСУ 18 февраля 2022 года, его сразу отправили в Мариуполь. Идти в бой он отказался, ему поручили "охрану лагеря по хозчасти" на "Азовстали". "Принеси-подай, в войне не участвовал, не стрелял ни в людей, ничего противозаконного не делал. А потом, с 14 на 15 апреля, когда бункер был взорван, подошёл командир части и сказал полковнику: забери там одного парня контуженного, ну и этого, который боится воевать. Меня забрали на "Юпитер", где сидело командование… В основном командовали командиры "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация - ред.) всем", - рассказывает он. Некоторые бойцы ВСУ, в том числе и он, хотели выйти к российским войскам, но опасались, что их расстреляют боевики "Азова"*. "3 марта с частью приехали на завод, я сразу понял, что ничем хорошим это не закончится. Были мысли сразу выйти оттуда, но ребята говорили: "Куда ты пойдешь, тут "Азов"*, тебя свои сразу в спину застрелят еще на выходе". У большинства были такие мысли, особенно во второй половине весны, но ничего не делали. Всех за собой тянул "Азов"*, - добавил Артем. В прошлом году российские войска окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230706/plennyy-1882495499.html

https://ria.ru/20230623/plennyy-1879931562.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр