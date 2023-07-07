https://ria.ru/20230707/plennye-1882708630.html
Штурмовой отряд ЦВО пленил пять украинских военных
Штурмовой отряд ЦВО пленил пять украинских военных - РИА Новости, 07.07.2023
Штурмовой отряд ЦВО пленил пять украинских военных
Шесть военнослужащих штурмового отряда мотострелкового соединения Центрального военного округа разгромили превосходящее по численности подразделение украинских... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T05:37
2023-07-07T05:37
2023-07-07T06:41
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Шесть военнослужащих штурмового отряда мотострелкового соединения Центрального военного округа разгромили превосходящее по численности подразделение украинских националистов и взяли в плен пятерых, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Противнику было предложено сдаться. После отказа украинских боевиков российские штурмовики открыли огонь. Грамотно применяя имеющееся вооружение и совершая перемещения, российские военнослужащие заставили противника поверить в их превосходство и уничтожили большинство боевиков. Пять боевиков взяли в плен и доставили их на позиции своего отряда", - говорится в сообщении. Как рассказал один из военнослужащих штурмового отряда с позывным "Камаз", российские военные в ходе боев, длившихся несколько часов, взяли опорный пункт противника. "Камаз" в это время получил задачу доставить боекомплект, "поддержать наших патронами, гранатами". Кроме того, он должен был показать путь до опорного пункта группе закрепления из нескольких человек. По словам "Камаза", его группа двигалась ночью в условиях очень плохой видимости, да ещё и под непрерывным обстрелом гранатомётов и миномётов. Не доходя до опорного пункта около 50 метров, российские военнослужащие встретили группу людей. Он подчеркнул, что в процессе разговора ему показалось, что незнакомцы говорят на языке, в котором "слова русские, но акцент не наш". После того как украинцев раскусили, трое из них попытались оказать сопротивление, а командир хотел подорвать себя и российских военных. Сопротивляющиеся были уничтожены, раненый солдат и ещё четверо бойцов 95-й бригады были взяты в плен. После этого группа "Камаза" вместе с пленными доставила на опорный пункт дополнительный боекомплект. А уже потом привела пленных на ту точку, с которой они выдвинулись изначально. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи, уничтожению превосходящих сил противника и овладению опорным пунктом командир группы был награжден орденом Мужества, остальные герои-штурмовики медалями "За отвагу". Командованием округа государственные награды вручены военнослужащим на передовой в присутствии боевых товарищей.
https://ria.ru/20230707/aviatsiya-1882708234.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Штурмовой отряд ЦВО пленил пять украинских военных
Штурмовики ЦВО уничтожили превосходящие силы ВСУ и взяли пять пленных в зоне СВО
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Шесть военнослужащих штурмового отряда мотострелкового соединения Центрального военного округа разгромили превосходящее по численности подразделение украинских националистов и взяли в плен пятерых, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Противнику было предложено сдаться. После отказа украинских боевиков российские штурмовики открыли огонь. Грамотно применяя имеющееся вооружение и совершая перемещения, российские военнослужащие заставили противника поверить в их превосходство и уничтожили большинство боевиков. Пять боевиков взяли в плен и доставили их на позиции своего отряда", - говорится в сообщении.
Как рассказал один из военнослужащих штурмового отряда с позывным "Камаз", российские военные в ходе боев, длившихся несколько часов, взяли опорный пункт противника. "Камаз" в это время получил задачу доставить боекомплект, "поддержать наших патронами, гранатами". Кроме того, он должен был показать путь до опорного пункта группе закрепления из нескольких человек.
По словам "Камаза", его группа двигалась ночью в условиях очень плохой видимости, да ещё и под непрерывным обстрелом гранатомётов и миномётов. Не доходя до опорного пункта около 50 метров, российские военнослужащие встретили группу людей. Он подчеркнул, что в процессе разговора ему показалось, что незнакомцы говорят на языке, в котором "слова русские, но акцент не наш".
После того как украинцев раскусили, трое из них попытались оказать сопротивление, а командир хотел подорвать себя и российских военных. Сопротивляющиеся были уничтожены, раненый солдат и ещё четверо бойцов 95-й бригады были взяты в плен.
После этого группа "Камаза" вместе с пленными доставила на опорный пункт дополнительный боекомплект. А уже потом привела пленных на ту точку, с которой они выдвинулись изначально.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи, уничтожению превосходящих сил противника и овладению опорным пунктом командир группы был награжден орденом Мужества, остальные герои-штурмовики медалями "За отвагу". Командованием округа государственные награды вручены военнослужащим на передовой в присутствии боевых товарищей.
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