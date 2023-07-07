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Украина подала заявку на участие в Транстихоокеанском партнерстве - РИА Новости, 07.07.2023
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14:13 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/partnerstvo-1882796691.html
Украина подала заявку на участие в Транстихоокеанском партнерстве
Украина подала заявку на участие в Транстихоокеанском партнерстве - РИА Новости, 07.07.2023
Украина подала заявку на участие в Транстихоокеанском партнерстве
Украина официально подала заявку на вступление в Транстихоокеанское партнерство (ТТП), сообщает телеканал NHK. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:13
2023-07-07T14:13
экономика
украина
дональд трамп
транстихоокеанское торговое партнерство (тпп, trans-pacific partnership, tpp)
новая зеландия
сша
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ТОКИО, 7 июл – РИА Новости. Украина официально подала заявку на вступление в Транстихоокеанское партнерство (ТТП), сообщает телеканал NHK. О подаче заявки объявила председательствующая сейчас в организации Новая Зеландия. Украина выразила желание вступить в соглашение в мае. Таким образом Киев намерен укреплять экономические связи со странами-участницами, сообщает телеканал. Однако для вступления Украины в ТТП необходимо согласие всех 11 стран. В середине июля на министерском совещании стран-участниц, как ожидается, будет обсуждаться вопрос украинского участия в объединении. ТТП - торговое соглашение, подписанное в феврале 2016 года между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая США, целью которого является снижение тарифных барьеров, а также регулирование внутренних правил в странах-участницах в таких областях, как трудовое право, экология, интеллектуальная собственность и ряде других. В рамках договора планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако затем после победы Дональда Трампа на президентских выборах США отказались от участия в соглашении. После этого 11 стран ТТП - Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу - сформировали Всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоокеанское партнерство (ВПТТП, CPTPP), соглашение о котором было подписано 8 марта 2018 года в Чили. Совокупный ВВП 11 стран-участниц составляет 11 триллионов долларов.
https://ria.ru/20230707/nato-1882796046.html
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экономика, украина, дональд трамп, транстихоокеанское торговое партнерство (тпп, trans-pacific partnership, tpp), новая зеландия, сша
Экономика, Украина, Дональд Трамп, Транстихоокеанское торговое партнерство (ТПП, Trans-Pacific Partnership, TPP), Новая Зеландия, США
Украина подала заявку на участие в Транстихоокеанском партнерстве

Украина официально подала заявку на участие в Транстихоокеанском партнерстве

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 июл – РИА Новости. Украина официально подала заявку на вступление в Транстихоокеанское партнерство (ТТП), сообщает телеканал NHK.
О подаче заявки объявила председательствующая сейчас в организации Новая Зеландия. Украина выразила желание вступить в соглашение в мае. Таким образом Киев намерен укреплять экономические связи со странами-участницами, сообщает телеканал. Однако для вступления Украины в ТТП необходимо согласие всех 11 стран. В середине июля на министерском совещании стран-участниц, как ожидается, будет обсуждаться вопрос украинского участия в объединении.
ТТП - торговое соглашение, подписанное в феврале 2016 года между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая США, целью которого является снижение тарифных барьеров, а также регулирование внутренних правил в странах-участницах в таких областях, как трудовое право, экология, интеллектуальная собственность и ряде других. В рамках договора планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако затем после победы Дональда Трампа на президентских выборах США отказались от участия в соглашении. После этого 11 стран ТТП - Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу - сформировали Всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоокеанское партнерство (ВПТТП, CPTPP), соглашение о котором было подписано 8 марта 2018 года в Чили. Совокупный ВВП 11 стран-участниц составляет 11 триллионов долларов.
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ЭкономикаУкраинаДональд ТрампТранстихоокеанское торговое партнерство (ТПП, Trans-Pacific Partnership, TPP)Новая ЗеландияСША
 
 
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