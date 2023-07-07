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Ozon вакцинировал сотрудников в Екатеринбурге от менингококка - РИА Новости, 07.07.2023
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11:27 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/ozon-1882743137.html
Ozon вакцинировал сотрудников в Екатеринбурге от менингококка
Ozon вакцинировал сотрудников в Екатеринбурге от менингококка - РИА Новости, 07.07.2023
Ozon вакцинировал сотрудников в Екатеринбурге от менингококка
Ozon на данный момент вакцинировал от менингококка более 550 работников склада в Екатеринбурге, не допускает к работе сотрудников с признаками простуды,... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T11:27
2023-07-07T11:27
происшествия
екатеринбург
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ozon
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ozon на данный момент вакцинировал от менингококка более 550 работников склада в Екатеринбурге, не допускает к работе сотрудников с признаками простуды, сообщили РИА Новости в компании. "На объекте постоянно находятся врачи, которые проводят осмотр и вакцинацию сотрудников склада. Если есть признаки простуды, к работе не допускаем. На данный момент мы вакцинировали от менингококка уже более 550 работников склада", - говорится в сообщении. В компании добавили, что находятся на постоянной связи с Роспотребнадзором и следуют всем предписаниям надзорного органа, чтобы исключить дальнейшее распространение инфекции. Там также напомнили, что на складе проведена дезинфекция, действует масочный режим и температурный контроль при входе. В среду управление Роспотребнадзора по Свердловской области информировало о регистрации семи случаев менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, позже в минздраве региона сообщили об увеличении числа госпитализированных работников до восьми. По последней информации регионального минздрава, двое из заболевших скончались, причины их смерти устанавливаются. После гибели двух человек СК организовал проверки по каждому из двух указанных случаев, прокуратура взяла на контроль проведение эпидемиологического расследования.
https://ria.ru/20230707/infektsiya-1882694450.html
екатеринбург
свердловская область
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ozon, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Ozon, Следственный комитет России (СК РФ)
Ozon вакцинировал сотрудников в Екатеринбурге от менингококка

Ozon вакцинировал от менингококка более 550 работников склада в Екатеринбурге

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник на складе логистического центра Ozon
Сотрудник на складе логистического центра Ozon - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник на складе логистического центра Ozon. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ozon на данный момент вакцинировал от менингококка более 550 работников склада в Екатеринбурге, не допускает к работе сотрудников с признаками простуды, сообщили РИА Новости в компании.
«
"На объекте постоянно находятся врачи, которые проводят осмотр и вакцинацию сотрудников склада. Если есть признаки простуды, к работе не допускаем. На данный момент мы вакцинировали от менингококка уже более 550 работников склада", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что находятся на постоянной связи с Роспотребнадзором и следуют всем предписаниям надзорного органа, чтобы исключить дальнейшее распространение инфекции. Там также напомнили, что на складе проведена дезинфекция, действует масочный режим и температурный контроль при входе.
В среду управление Роспотребнадзора по Свердловской области информировало о регистрации семи случаев менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, позже в минздраве региона сообщили об увеличении числа госпитализированных работников до восьми. По последней информации регионального минздрава, двое из заболевших скончались, причины их смерти устанавливаются.
После гибели двух человек СК организовал проверки по каждому из двух указанных случаев, прокуратура взяла на контроль проведение эпидемиологического расследования.
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
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ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)OzonСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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