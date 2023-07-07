https://ria.ru/20230707/ozon-1882743137.html

Ozon вакцинировал сотрудников в Екатеринбурге от менингококка

Ozon вакцинировал сотрудников в Екатеринбурге от менингококка - РИА Новости, 07.07.2023

Ozon вакцинировал сотрудников в Екатеринбурге от менингококка

Ozon на данный момент вакцинировал от менингококка более 550 работников склада в Екатеринбурге, не допускает к работе сотрудников с признаками простуды,... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T11:27

2023-07-07T11:27

2023-07-07T11:27

происшествия

екатеринбург

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ozon

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ozon на данный момент вакцинировал от менингококка более 550 работников склада в Екатеринбурге, не допускает к работе сотрудников с признаками простуды, сообщили РИА Новости в компании. "На объекте постоянно находятся врачи, которые проводят осмотр и вакцинацию сотрудников склада. Если есть признаки простуды, к работе не допускаем. На данный момент мы вакцинировали от менингококка уже более 550 работников склада", - говорится в сообщении. В компании добавили, что находятся на постоянной связи с Роспотребнадзором и следуют всем предписаниям надзорного органа, чтобы исключить дальнейшее распространение инфекции. Там также напомнили, что на складе проведена дезинфекция, действует масочный режим и температурный контроль при входе. В среду управление Роспотребнадзора по Свердловской области информировало о регистрации семи случаев менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, позже в минздраве региона сообщили об увеличении числа госпитализированных работников до восьми. По последней информации регионального минздрава, двое из заболевших скончались, причины их смерти устанавливаются. После гибели двух человек СК организовал проверки по каждому из двух указанных случаев, прокуратура взяла на контроль проведение эпидемиологического расследования.

https://ria.ru/20230707/infektsiya-1882694450.html

екатеринбург

свердловская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ozon, следственный комитет россии (ск рф)