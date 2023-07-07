https://ria.ru/20230707/otravlenie-1882712425.html
На Урале десять подростков попали в больницу из-за отравления алкоголем
На Урале десять подростков попали в больницу из-за отравления алкоголем - РИА Новости, 07.07.2023
На Урале десять подростков попали в больницу из-за отравления алкоголем
В Свердловской области десять подростков попали в больницу после употребления алкоголя, сообщила пресс-служба регионального минздрава. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T07:34
2023-07-07T07:34
2023-07-07T08:30
первоуральск
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл — РИА Новости. В Свердловской области десять подростков попали в больницу после употребления алкоголя, сообщила пресс-служба регионального минздрава. "По ситуации с отравлением алкоголем несовершеннолетних в Первоуральске на 8:00 (6:00 мск) 7 июля. В педиатрическое отделение ДГБ Первоуральска поступило десять детей. У семи человек в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации", — говорится в релизе.Пациентов осмотрела бригада Территориального центра медицины катастроф с токсикологом, их состояние удовлетворительное. После полной нормализации состояния детей отпустят домой, заключили в ведомстве.По данным областной прокуратуры, подростки 2009 и 2010 годов рождения пили неустановленные напитки на берегу пруда в поселке Пильная Первоуральска. Алкоголь для них купила 20-летняя знакомая. Ведомство установит место продажи напитков, а также личность этой знакомой.Также оно оценит работу органов по работе с несовершеннолетними.
https://ria.ru/20230704/otravlenie-1882049099.html
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первоуральск
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первоуральск, свердловская область, происшествия
Первоуральск, Свердловская область, Происшествия
На Урале десять подростков попали в больницу из-за отравления алкоголем
На Урале десять подростков попали в больницу после употребления алкоголя