https://ria.ru/20230707/otravlenie-1882712425.html

На Урале десять подростков попали в больницу из-за отравления алкоголем

На Урале десять подростков попали в больницу из-за отравления алкоголем - РИА Новости, 07.07.2023

На Урале десять подростков попали в больницу из-за отравления алкоголем

В Свердловской области десять подростков попали в больницу после употребления алкоголя, сообщила пресс-служба регионального минздрава. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T07:34

2023-07-07T07:34

2023-07-07T08:30

первоуральск

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл — РИА Новости. В Свердловской области десять подростков попали в больницу после употребления алкоголя, сообщила пресс-служба регионального минздрава. "По ситуации с отравлением алкоголем несовершеннолетних в Первоуральске на 8:00 (6:00 мск) 7 июля. В педиатрическое отделение ДГБ Первоуральска поступило десять детей. У семи человек в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации", — говорится в релизе.Пациентов осмотрела бригада Территориального центра медицины катастроф с токсикологом, их состояние удовлетворительное. После полной нормализации состояния детей отпустят домой, заключили в ведомстве.По данным областной прокуратуры, подростки 2009 и 2010 годов рождения пили неустановленные напитки на берегу пруда в поселке Пильная Первоуральска. Алкоголь для них купила 20-летняя знакомая. Ведомство установит место продажи напитков, а также личность этой знакомой.Также оно оценит работу органов по работе с несовершеннолетними.

https://ria.ru/20230704/otravlenie-1882049099.html

https://ria.ru/20230607/otravlenie-1876665309.html

первоуральск

свердловская область

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первоуральск, свердловская область, происшествия