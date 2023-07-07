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Больше половины россиян выступили против ЕГЭ - РИА Новости, 07.07.2023
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15:47 07.07.2023 (обновлено: 16:17 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/opros-1882824588.html
Больше половины россиян выступили против ЕГЭ
Больше половины россиян выступили против ЕГЭ - РИА Новости, 07.07.2023
Больше половины россиян выступили против ЕГЭ
Почти две трети россиян (61%) не одобряют, что в школах сдают единый государственный экзамен (ЕГЭ), при этом почти столько же респондентов (57%) признались, что РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:47
2023-07-07T16:17
общество
россия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Почти две трети россиян (61%) не одобряют, что в школах сдают единый государственный экзамен (ЕГЭ), при этом почти столько же респондентов (57%) признались, что ни они, ни их дети этот экзамен не проходили, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". Согласно полученным данным, 61% россиян не одобряют то, что в школах сдают ЕГЭ, а 23% респондентов поддерживают эту практику. На вопрос о том, стало легче или сложнее поступить в вузы после введения ЕГЭ почти половина опрошенных (44%) ответили, что дальнейшее поступление в университеты осложнилось из-за этого экзамена. А 25%, наоборот, считают, что поступать в высшие учебные заведения благодаря ЕГЭ стало легче. По данным исследователей, 72% россиян считают, что оценить уровень знаний выпускников школ, позволяет не ЕГЭ, а прежняя система вступительных экзаменов в университетах. На вопрос о том, сдавали ли россияне когда-либо выпускные экзамены по системе ЕГЭ, 57% ответили, что ни они, ни их дети не сдавали, 18% - сдавали, а у 24% ЕГЭ писали их дети. В опросе фонда "Общественное мнение" в формате интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов от 16-18 июня 2023 года участвовали люди от 18 лет и старше: 1500 человек (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20230705/ege-1882456860.html
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общество, россия
Общество, Россия
Больше половины россиян выступили против ЕГЭ

Опрос фонда "Общественное мнение" показал, что 61 процент россиян против ЕГЭ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУченики в классе перед началом ЕГЭ
Ученики в классе перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Ученики в классе перед началом ЕГЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Почти две трети россиян (61%) не одобряют, что в школах сдают единый государственный экзамен (ЕГЭ), при этом почти столько же респондентов (57%) признались, что ни они, ни их дети этот экзамен не проходили, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
Согласно полученным данным, 61% россиян не одобряют то, что в школах сдают ЕГЭ, а 23% респондентов поддерживают эту практику.
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На вопрос о том, стало легче или сложнее поступить в вузы после введения ЕГЭ почти половина опрошенных (44%) ответили, что дальнейшее поступление в университеты осложнилось из-за этого экзамена. А 25%, наоборот, считают, что поступать в высшие учебные заведения благодаря ЕГЭ стало легче.
По данным исследователей, 72% россиян считают, что оценить уровень знаний выпускников школ, позволяет не ЕГЭ, а прежняя система вступительных экзаменов в университетах.
На вопрос о том, сдавали ли россияне когда-либо выпускные экзамены по системе ЕГЭ, 57% ответили, что ни они, ни их дети не сдавали, 18% - сдавали, а у 24% ЕГЭ писали их дети.
В опросе фонда "Общественное мнение" в формате интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов от 16-18 июня 2023 года участвовали люди от 18 лет и старше: 1500 человек (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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