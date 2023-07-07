https://ria.ru/20230707/opros-1882824588.html

Больше половины россиян выступили против ЕГЭ

Больше половины россиян выступили против ЕГЭ - РИА Новости, 07.07.2023

Больше половины россиян выступили против ЕГЭ

Почти две трети россиян (61%) не одобряют, что в школах сдают единый государственный экзамен (ЕГЭ), при этом почти столько же респондентов (57%) признались, что РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T15:47

2023-07-07T15:47

2023-07-07T16:17

общество

россия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Почти две трети россиян (61%) не одобряют, что в школах сдают единый государственный экзамен (ЕГЭ), при этом почти столько же респондентов (57%) признались, что ни они, ни их дети этот экзамен не проходили, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". Согласно полученным данным, 61% россиян не одобряют то, что в школах сдают ЕГЭ, а 23% респондентов поддерживают эту практику. На вопрос о том, стало легче или сложнее поступить в вузы после введения ЕГЭ почти половина опрошенных (44%) ответили, что дальнейшее поступление в университеты осложнилось из-за этого экзамена. А 25%, наоборот, считают, что поступать в высшие учебные заведения благодаря ЕГЭ стало легче. По данным исследователей, 72% россиян считают, что оценить уровень знаний выпускников школ, позволяет не ЕГЭ, а прежняя система вступительных экзаменов в университетах. На вопрос о том, сдавали ли россияне когда-либо выпускные экзамены по системе ЕГЭ, 57% ответили, что ни они, ни их дети не сдавали, 18% - сдавали, а у 24% ЕГЭ писали их дети. В опросе фонда "Общественное мнение" в формате интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов от 16-18 июня 2023 года участвовали люди от 18 лет и старше: 1500 человек (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230705/ege-1882456860.html

https://ria.ru/20230706/abiturient-1882535103.html

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общество, россия